Ramhorst

Wer kennt nicht das Problem? Bevor ein Haus gebaut wird, hat man als Eigentümer meist keine rechte Vorstellung davon, wie die Räume später einmal in der Realität wirken. Bieten zwölf Quadratmeter in der Küche genügend Platz? Wird es zu eng, wenn das Bücherregal neben dem Sofa steht? Und können Gäste vom Esstisch aus bequem aufstehen, ohne mit den Stuhl gegen die Wand zu stoßen?

Im eigenen Haus umherlaufen und Möbel verschieben, noch bevor der Grundstein gelegt wird – das ist jetzt in einer Halle im Lehrter Gewerbegebiet Auf den Pohläckern möglich. Seit Jahresbeginn bietet das Start-Up-Unternehmen „In Lebensgröße“ seinen Kunden die Möglichkeit, den Grundriss ihres künftigen Hauses über Spezialbeamer auf den Boden zu projizieren und dabei Möbel und Wände auf Rollen nach Gutdünken zu verschieben. Bei einem Besuch des Lehrter Wirtschaftsförderers Tobias Neumann zeigten Vertriebsleiter Kevin Negret und Standortleiter Nhon Nguyen, wie die virtuelle Hausbesichtigung funktioniert.

Der Countdown zählt runter, der schwarze Vorhang öffnet sich

„Ten, nine, eight, ...“ Aus Lautsprechern klingt der Countdown. Bei „one“ angekommen, öffnet sich unter Fanfarenmusik der riesige schwarze Vorhang und gibt den Blick preis auf das Modell des zukünftigen Hauses – beziehungsweise eine der Etagen. Es ist ein Gänsehaut-Moment für die angehenden Häuslebauer, wenn sie erstmas durch das Modell ihrer künftigen Haustür schreiten.

Die Diele des zukünftigen Hauses: Der Grundriss wird über Spezial-Beamer auf den Boden geworfen, Möbel - hier noch aus Pappe - machen den Raum erlebbar und können gern verschoben werden. Quelle: Gabriele Gerner

„Alles, was wir vom Kunden brauchen, ist ein Grundriss“, sagt Kevin Negret, Vertriebsleiter des Unternehmens. „Wir skalieren ihn dann und können die Flächen auf maximal 195 Quadratmeter projizieren.“ Auf dem Boden der Halle sind die Maße der Wände, Fenster und Türen eingeblendet. Möbel machen die Zimmer plastisch – und laden zum Verschieben ein. „Wir wollen mit unserem Angebot den Spieltrieb der Kunden wecken“, sagt Negret lächelnd.

Fenster im Rücken? Team warnt vor Fehlern

Das „In Lebensgröße“-Team ist aber ebenso bemüht, die Bauherren auch vor Fehlern in der Planung zu bewahren. So sollten Sitzende nie ein Fenster im Rücken haben, betont Negret. Eine Badezimmertür habe sich immer nach innen zu öffnen – und nicht im Flur Platz wegzunehmen. „Auch, wo wann die Sonne scheint, kann sehr wichtig sein“, meint Negret mit Bezug auf PC- und Fernsehbildschirm. Ebenso sollten die Hauseigentümer auf eine sinnvolle Anordnung der Steckdosen achten. „Schließlich will keiner mehr mit Mehrfachsteckdosen arbeiten“, sagt der 27-Jährige.

Ab einer Summe von 499 Euro können sich Bauherren ihr Haus nun also an den Pohläckern in Lebensgröße projizieren lassen – soviel kostet die erste Stunde des Services. Eine Küchenplanung ist ab 2500 Euro für zwei Stunden zu haben. Im Gegenzug erhalten die Kunden hochwertige Gutscheine für ihren Umzug und den Kauf der Küche eines der Partnerunternehmen.

Küchenelemente wie Lego-Klötze

Überhaupt soll zukünftig die Küchenplanung einen noch größeren Schwerpunkt ausmachen. Dazu steht ein Planungstisch bereit, auf dem Küchenelemente in der Größe von Lego-Klötzen arrangiert werden können. Von der Wandfarbe bis zum Design des Kühlschranks können die Kunden hier ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Wie Lego-Klötze: Ob Kochinsel, ob Kühlschrank oder Küchenschrank - alle Küchenelemente können auf der Planungsplatte variiert und miteinander kombiniert werden. Quelle: Gabriele Gerner

Auch die Projektion von Jachten und – in verkleinertem Maßstab – von Großobjekten wie Mehrfamilienhäusern und Großraumbüros sei möglich, sagt Negret. „Wir bieten unseren Service in allen Phasen der Bauplanung an.“

Im November vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass „In Lebensgröße“ nach Lehrte kommt. Der Unternehmer und Investor Hasan Kurtulus hatte eine Halle für das Unternehmen hergerichtet. Für ihn ist die Ansiedlung des Start-ups eine Bereicherung des Wirtschaftsstandorts Lehrte.

Berlin, Wien, München – und Lehrte Lehrte ist der siebte Standort des Unternehmens „In Lebensgröße“, das mit seiner Geschäftsidee erst seit einem Jahr auf dem Markt ist. Die Firmengründer Gissou und Lucas Nummer hatten in der TV-Sendung „Höhle der Löwen“ eine 300.000-Euro-Investition von „Gründervater“ Carsten Maschmeyer erhalten. Standorte hat „In Lebensgröße“ bereits in München, Köln, Stuttgart, Frankfurt, Berlin und Wien. Nun will es mit seiner Niederlassung in Lehrte Kundinnen und Kunden aus dem Raum Norddeutschland gewinnen. Demnächst sind Neueröffnungen in Erfurt, Zürich und Nürnberg geplant. ger

Ähnlich sieht das Wirtschaftsförderer Neumann. „Wir freuen uns, dass Sie sich für Lehrte entschieden haben und hoffen, dass Ihr Angebot gut angenommen wird“, sagte er bei seinem Besuch sichtlich zufrieden. Standortleiter Nhon Nguyen hob unterdessen hervor, dass das Unternehmen durchaus noch Fachkräfte suche und auch Praktikumsplätze anbiete.

Von Gabriele Gerner