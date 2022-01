Steinwedel

Jens Utermann steht vor der Steinwedeler Grundschule. Die Schule sei einer der Orte in Steinwedel, die in den kommenden Jahren verändert werden müssten, betont der 64-jährige Ortsbürgermeister bei einem Dorfspaziergang.

Jens Utermann ist seit zehn Jahren Ortsbürgermeister in Steinwedel Jens Utermann lebt seit über 30 Jahren in Steinwedel. Der 64-jährige engagiert sich seit zehn Jahren als Ortsbürgermeister – obwohl er nebenbei allerhand zu tun hat. Utermann ist Agraringenieur und arbeitet im Umweltministerium Nordrhein-Westfalen. Dafür pendelt er regelmäßig nach Düsseldorf. Außerdem hat er eine Professur am Institut für Bodenschutz an der Leibniz-Universität Hannover. In Steinwedel ist die Nachmittagsbetreuung der Jungen und Mädchen an der Grundschule in Steinwedel ein besonderes Anliegen von Utermann.

In die Grundschule gehen rund 80 Kinder – eine Nachmittagsbetreuung gibt es bislang dort allerdings nicht. Das Betreuungsangebot am Nachmittag organisiert die Grundschule am Hauptstandort im benachbarten Ort Aligse. Die Steinwedeler Kinder werden mit einem Bus nach Aligse gebracht. „Das sind ja nur wenige Kilometer, aber wenn man alle Kinder gleichzeitig zu Fuß oder mit dem Rad losschickt, dann ist der Gehweg voll“, sagt der SPD-Politiker.

Schule soll im Ort bleiben

Für die Grundschule in Steinwedel wünscht sich Ortsbürgermeister Jens Utermann eine Nachmittagsbetreuung. Quelle: Leona Passgang

Die Grundschule entspreche auch mit ihren Räumen nicht den heutigen Standards. Bereits jetzt nutzen Schüler und Lehrer das angrenzende Dorfgemeinschaftshaus für den Unterricht mit, für die Nachmittagsbetreuung fehlt der Platz. „Die Schule und die Nachmittagsbetreuung sind wichtig für die Infrastruktur von Steinwedel“, sagt Utermann. Er hofft auf einen Anbau oder sogar Neubau der Grundschule. Steinwedel sei auf den Zuzug von jungen Familien angewiesen, die Grundschule im Ort dürfe auf keinen Fall wegbrechen. „Im Moment ist ein Generationenwechsel spürbar, ältere Häuser werden von jungen Menschen abgerissen und neugebaut oder saniert“, sagt der 64-Jährige.

Während der Ortsbürgermeister erzählt, fahren im Minutentakt große Lkws zügig über die Ramhorster Straße. Die Fahrzeuge seien täglich auf der Ramhorster Straße durch Steinwedel unterwegs, sie transportierten Boden für das Zementwerk Papenburg aus Hannover ab. „Pro Jahr fahren hier 16.000 Lkws durch ein Wohngebiet“, sagt der Ortsbürgermeister. Für seine Amtszeit habe er sich vorgenommen, einen Kompromiss zu finden, um die Lärmbelästigung für Anwohner zu reduzieren. Eine Möglichkeit sei beispielsweise die Umfahrung über Feldwege um Steinwedel herum.

„Es gibt auch gute Nachrichten“

Über die Grethenstraße und den Kirchsteig geht Utermann in Richtung Dorfstraße. Dort direkt an der Dorfeinfahrt steht ein ehemaliger Milchviehbetrieb. Vor einigen Jahren brannte das Gebäude ab, der Landwirt zog aus Steinwedel weg. Inzwischen hat ein Investor den ehemaligen Betrieb gekauft. Dort sollen überwiegend Mehrparteienhäuser und Reihenhäuser entstehen. „Das ist ein Eingriff, der gut gestaltet werden muss“, sagt der Ortsbürgermeister. Die Stadt Lehrte wünsche sich eine örtliche Bausatzung, um in die Gestaltung des Neubauprojektes eingreifen zu können.

Der Landladen an der Dorfstraße hat in diesem Jahr neu eröffnet. Das Konzept setzt auf Selbstbedienung und die Ehrlichkeit der Kunden. Quelle: Leona Passgang

„Es gibt auch gute Nachrichten“, bemerkt Utermann. Nur wenige Meter weiter hat vor Kurzem wieder eine Bäckerei geöffnet, und es gibt wieder einen Laden. Der sogenannte „Landladen“ an der Dorfstraße hat in diesem Jahr mit einem besonderen Konzept eröffnet. Der kleine Lebensmittelladen mit Käse, Obst und Gemüse aus der Umgebung setzt auf die Ehrlichkeit der Kunden. Eine Verkaufskraft, die den ganzen Tag vor Ort ist, gibt es nicht. Stattdessen können Kunden alles selbst ausrechnen und das Geld per Online-Überweisung oder in eine Kasse einzahlen. „So ehrlich wie die Steinwedeler sind, funktioniert das Konzept“, sagt Utermann schmunzelnd.

„Die Feldmark hat Erholungswert“

Durch die Corona-Pandemie sei das öffentliche Leben im Dorf ein wenig eingeschlafen, bedauert der Ortsbürgermeister. Deswegen habe er sich vorgenommen, wieder mehr Bewegung in den Ort zu bringen, der viel zu bieten habe: „Es ist wunderschön hier, besonders die Feldmark hat einen echten Erholungswert“, sagt Utermann am Ende des Spaziergangs.

Von Leona Passgang