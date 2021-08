Steinwedel

In Arpke und in Aligse hat es kürzlich einen gegeben, im Norden der Lehrter Kernstadt steht er für den 29. August auf dem Plan, und nun kündigen auch die Steinwedeler einen Garagenflohmarkt an. Am Sonnabend, 4. September, wird dort vor allem das Neubaugebiet zu einer Trödelmeile. Rund 30 Familien nehmen nach Angaben von Organisator Thore Meiwes an dem Trödelmakt teil und bieten Spielzeug, Kleidung, Hausrat, Dekoartikel und allerhand mehr an, was sie nicht mehr selbst gebrauchen können oder was sie nur selten genutzt haben.

Der Garagenflohmarkt dauert laut Meiwes von 10 bis 17 Uhr. Die Stände der teilnehmenden Familien finden sich insbesondere am Depenauer Ring, aber auch an der Dorfstraße, der Ramhorster Straße sowie am Koppelweg, an Dreiers Garten, am Brombeerkamp und der Ostlandstraße.

Von Achim Gückel