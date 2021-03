Steinwedel

Die rund 300 Mitglieder des Landfrauenvereins Burgdorf dürfen sich in den nächsten Tagen über einen besonderen Gruß freuen: Die Vorsitzende Uta Buchholz, Beisitzerin Elke Habermann und Doris Hübner haben mit viel Liebe und großem Einsatz 300 Osterkörbchen zusammengestellt. Vorbereitet wurden die kleinen Geschenke für die Vereinsmitglieder in der Scheune von Hof Hübner in Steinwedel. „Wir waren coronakonform immer nur zu zweit, in wechselnden Schichten und obendrein in Heimarbeit tätig“, berichtet Buchholz.

Unterschriftenlisten liegen den Osterkörbchen bei

Jedes Körbchen enthält neben Osterglocken, gefärbten Eiern und Schokolade auch eine Osterkarte und Faltblätter zu geplanten Veranstaltungen. Beigelegt sind zudem Unterschriftenlisten, denn die Landfrauen beteiligen sich an einer Unterschriftenaktion des Deutsche Landfrauenverbandes zum Erhalt der Geburtshilfe im ländlichen Raum.

Die Körbchen werden am Wochenende von Ortsvertreterinnen abgeholt und in mehr als 20 Dörfern an die Mitglieder verteilt. „Mit dieser Aktion möchten wir in der Pandemiezeit für etwas Freude sorgen und unseren Mitgliedern zeigen, dass wir an sie denken“, erklärt Buchholz.

Von Katja Eggers