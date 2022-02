Steinwedel/Aligse

Steinwedel bekommt noch in diesem Jahr ein Glasfasernetz für besonders schnelles Internet. Wie das Telekommunikationsunternehmen Htp mitteilt, haben sich bereits 47 Prozent der Steinwedeler Haushalte dafür entschieden, die Leitungen bis an ihr Gebäude legen zu lassen. Htp ruft stets eine Mindestquote von 40 Prozent auf, um in einer Ortschaft tätig zu werden. Steinwedel hat diese bereits mehrere Tage vor Ablauf der Frist am 7. Februar erreicht. Wer bis zu diesem Termin einen Auftrag an das Unternehmen stellt, bekommt den Anschluss kostenlos.

Laut Htp sollen die Tiefbauarbeiten in Steinwedel zur Verlegung der Kabel Mitte des Jahres beginnen. Das Dorf ist nach Arpke, Hämelerwald, Immensen und Sievershausen der fünfte Lehrter Ortschaft, für die der Ausbau mit Glasfaser nun feststeht.

In Röddensen läuft die Vermarktungsphase von Htp noch bis zum 1. März, Kolshorn muss bis zum 18. April die 40-Prozent-Quote erreichen, um mit Glasfaser versehen zu werden. Als nächsten Ortsteil hat das Unternehmen dann Aligse auf seiner Liste. Dort will das Unternehmen Mitte Februar Informationsmaterial an sämtliche Haushalte verteilen. Die Aktionsphase, in der Anmeldungen für einen Glasfaseranschluss möglich sind, dauert in Aligse bis zum 3. Mai.

Weitere Informationen veröffentlich Htp auf seiner Internetseite.

Von Achim Gückel