Steinwedel

Holz ist einer der ältesten Werk- und Nutzstoffe des Menschen. Schiffe und Häuser werden damit gebaut, Öfen befeuert. Nur als Kleidungsstück hat es bisher noch niemand ernsthaft in Erwägung gezogen. Diese Lücke ist in Steinwedel geschlossen worden. Dort hat die Agentur Timeless Skill ein Fotoshooting organisiert, in dem ein extravagantes Kostüm ganz aus Holz im Mittelpunkt stand.

Warum ein Kleidungsstück aus Holz? Diese Frage beantworten Susanne Ucke und Anna Bührig klar und deutlich: „Weil es noch niemand zuvor gemacht hat.“ Die beiden Agenturchefinnen, die im Hauptberuf als Friseurinnen in einem Burgdorfer Salon arbeiten, haben eine Vorliebe für das Ungewöhnliche. Bei zurückliegenden Shootings hatten sie Models unter anderem in Tischdecken gehüllt.

Anzeige

Das Holz muss biegsam sein

Das Material hat die beiden allerdings vor Herausforderungen gestellt, denn Holz ist nicht gleich Holz. Biegsam musste es sein. Und bevor sie sich letztlich dem Biegesperrholz zuwandten, hat es rund zwei Jahre gedauert. „In dieser Zeit ist viel Holz im Feuerkorb gelandet“, erzählt Bührig über die die Fehlversuche des Teams.

Weitere HAZ+ Artikel

Susanne Ucke bringt bei Model Laura das Make-up auf, während Kollegin Anna Bührig im Hintergrund zuschaut. Quelle: Michael Schütz

Aus einer ungewöhnlichen Idee wurde schließlich eine reale Aktion, die in einer Scheune an der Steinwedeler Dorfstraße umgesetzt wurde. Die Vorbereitungen waren auch für Model Laura eine Herausforderung. Die 28-jährige Hamburgerin mit Steinwedeler Familienbande hatte zunächst Make-up und Frisieren über sich ergehen zu lassen, bevor sie das schwere Kostüm anziehen konnte. „Das ist schon überraschend“, kommentierte sie das Material. Von Tragekomfort konnte offenbar keine Rede sein. „Das ist schwer und kantig“, sagte sie. „Aber wenn man weiß, was auf einen zukommt, ist das okay.“

Model Laura sowie Susanne Ucke (links) und Anna Bührig bei der Anprobe. Quelle: Ina Benz

Auch während der Anprobe war das Ungewöhnliche immer in den Köpfen der Beteiligten. „Wie bekloppt muss man sein, so etwas zu machen“, sagte Ucke lachend.

Verzierungen werden mit Gleichstrom eingebrannt

Das Holz blieb nicht unbehandelt: Vor dem Zusammensetzen wurden in die Bretter mit einem Gleichstromtrafo noch blitzähnliche Verzierungen eingebrannt. Dieses Motiv setzte sich als Make-up in Lauras Gesicht fort.

Das Ergebnis festzuhalten war schließlich die Aufgabe von Ina Benz. Die Hamelner Fotografin hatte schon 2017 ein Shooting von Timeless Skill begleitet. Die Fotos vom hölzernen Kleid werden demnächst auf der Homepage der Agentur und in den sozialen Medien zu sehen sein.

Fotoshooting dient zur Kundenakquise

Der künstlerische Aspekt stand zwar im Vordergrund, aber ganz ohne geschäftlichen Hintergrund seien die Shootings nicht, sagten Ucke und Bührig. „Wir wollen damit Kunden akquirieren.“ Außerdem ist es ihnen ein Anliegen, normale Menschen auf ihren Fotos zu zeigen. „Die jungen Mädchen heute richten sich eher danach, was sie bei Heidi Klum sehen“, sagte Nicole Becker von der Agentur. „Das ist aber nicht das, was man auf der Straße sieht.“ Bei Timeless Skill seien hingegen alle willkommen, an einem Shooting teilzunehmen.

Von Michael Schütz