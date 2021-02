In der Debatte über das Gedenken an das Zwangsarbeiterlager Ida meldet sich auch der DGB-Ortsverband sowie der Ortsverein von Verdi zu Wort. „In einer Zeit, in der NS-Parolen offenbar wieder salonfähig werden und eine große Anzahl von Menschen erreichen, ist es höchste Zeit die Vergangenheit der Opfer der NS-Herrschaft in Lehrte aufzuarbeiten“, erklärt Vorsitzender Reinhard Nold einen Vorstandsbeschluss der Gewerkschafter.

Man halte es für wichtig, dass Passanten und gerade junge Menschen ein Geschichtsbewusstsein vermittelt wird. Deshalb müsse auf der Gedenktafel am Eisenbahnlängsweg „in knappen Worten, aber in klarer Sprache“ auf die Lebensbedingungen im Lager Ida hingewiesen werde. Auch der DGB bittet um das Anbringen eines QR-Codes an der Gedenkstätte, der den Weg zu weiteren Informationen weist.

Gewerkschafter hatten im vergangenen Jahr zum Antikriegstag am 1. September die Stätten der NS-Zwangsarbeit in Lehrte besucht und nicht nur an dem Findling am Eisenbahnlängsweg, sondern auch am Gedenkstein an der Mielestraße Blumen niedergelegt. Viele der Teilnehmer hätten nichts über die Zwangsarbeiterlager in Lehrte gewusst, betont Nold. Umso wichtiger sei es, das Gedenken aufrecht zu erhalten.

Dass am Eisenbahnlängsweg nun eine Stele statt eines Gedenksteins errichtet werden soll, trifft auch bei den Lehrter Jusos auf Zustimmung. Die Nachwuchsorganisation der SPD hatte sich vor rund 25 Jahren dafür eingesetzt, den Findling samt der mittlerweile verwitterten Tafel zu platzieren. Eine Stele bezeichnet Juso-Chef Thore Meiwes jetzt als „genau die richtige Wahl, um die Menschen immer wieder daran zu erinnern, was für grausame Verbrechen auf deutschem Boden begangen wurden.“ Auch in der Generation der Kriegsenkel dürfe die Erinnerung nicht verblassen.