Hämelerwald/Sievershausen

Der Wind blies ihnen ins Gesicht, Regen löschte immer wieder die Kerzen aus, und fast wären ihnen auch noch die Kronen aus Goldfolie von den Köpfen geweht: Die Lehrter Sternsinger haben am Sonnabend wacker Wind und Wetter getrotzt. In kleinen Gruppen sind sie durch Hämelerwald und Sievershausen gezogen und haben Spenden für ein Projekt zur Förderung von Kindern und Familien in den Armenvierteln von Brasilien gesammelt.

Bevor sie in den Ort ausschwärmen, stellen sich die Sternsinger vor dem Martin-Luther-Haus für ein Gruppenfoto auf. Quelle: Katja Eggers

Pastorin gibt Tipps

Pastorin Iris Habersack von der evangelischen Gemeinde hatte die Kinder und Jugendlichen zuvor im Martin-Luther-Haus noch einmal auf ihre Aufgabe eingestimmt und Tipps gegeben. „Für die älteren Leute müsst ihr richtig schön laut sprechen, und wenn jemand eine Spendenquittung möchte, brauche ich dafür den Namen und die Höhe der gegebenen Geldsumme“, erklärte sie dem Nachwuchs.

Dann wurden die Spendendosen und die Stäbe mit den Sternen verteilt. Jede Gruppe bekam Kreide und einen Lappen zum Abwischen – und zur Sicherheit auch noch mal die Texte, die an den Haustüren gesprochen und gesungen werden.

Jeans und Anorak unterm Königsgewand

Bei Lia saß der Text auch so. „Ich habe zu Hause geübt, erst mit Papa, dann mit Mama“, sagte die Sechsjährige. Weil sie zum ersten Mal als Sternsinger auftrat, war sie ein wenig aufgeregt. „Aber Sternsingen macht Spaß“, betonte Lia – sie gab in ihrer Gruppe den Heiligen König Melchior. Mama hatte sie dafür gut eingepackt: Unter dem langen, weißen Königsgewand und dem roten Umhang trug Lia Jeans und Anorak.

Das war gut, denn zusammen mit ihrer Freundin Janne als Balthasar, Jannika als Caspar sowie Helene als Sternträgerin galt es eine ganze Reihe von Häusern abzugehen. Wer von den Sternsingern besucht werden wollte, hatte sich dafür zuvor im Pfarramt gemeldet.

Jannika (10) sagt als König Balthasar ihren Text auf. Christina Reitzig (links), die die Kinder begleitet, hört zu. Quelle: Katja Eggers

Segenszeichen „20+C+M+B+20“

Lias Gruppe besuchte als erstes Silke Sachsenröder im Ulmenweg. Könige und Sternträger sagten ihre Sprüchlein auf. Über der Tür wurde das Segenszeichen „20+C+M+B+20“ angebracht. Die Anfangsbuchstaben stehen für den lateinischen Segensspruch „Christus mansionem benedicat“, was auf Deutsch „Christus segne diese Wohnung“ heißt.

Sachsenröder steckte den Sternsingern als Dankeschön Süßigkeiten in die Jutebeutel und Geld in die Spendendose. „Das hat Tradition, das machen wir jedes Jahr“, sagte sie. Ihre eigenen Kinder laufen in diesem Jahr in einer anderen Gruppe selber als Sternsinger mit.

Tradition seit 1992

Das Sternsingen wird in Hämelerwald seit 1992 gemeinsam von der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinde organisiert. „Das Besondere in Hämelerwald ist aber, dass wir mit einer so großen Heerschar losziehen“, betonte Habersack. Wie schon in den Vorjahren zählte sie auch diesmal wieder knapp 50 Kinder und Jugendliche.

