Hämelerwald

Eine Initiative in Sachen Bewegung und Gesundheit hat die Stiftung Gut Adolphshof jetzt gestartet. Die Idee: Auf dem Gelände der Sozialtherapeutischen Einrichtung bei Hämelerwald sollen Outdoor-Fitnessgeräte aufgestellt werden, die es den Bewohnern ermöglichen, sich eigenständig unter freiem Himmel zu bewegen. Das sei gerade in der Corona-Zeit für die Männer und Frauen, die auf dem Hof leben und betreut werden, wichtig. Denn alle Freizeitaktivitäten, die normalerweise stattfinden, sind derzeit nicht möglich.

Heiko Knappe probiert Fitnessgeräte aus

Heiko Knappe gehört der sozialtherapeutischen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft auf dem Gut Adolphshof an. Der junge Mann hatte bei einem Ausflug mit seinen Eltern einige der Outdoor-Fitnessgeräte in Hannover-Roderbruch ausprobiert – und sei begeistert gewesen, berichtet Vater Heinrich Knappe.

„Solche Outdoor-Geräte gibt es inzwischen in vielen Städten und Gemeinden“, sagt Stiftungsvorsitzender Knappe. „Die Sportgeräte laden bei Spaziergängen durch Grünanlagen zum Training ein.“ Beim Adolphshof sollten solche Spielgeräte aus Edelstahl im Innenraum der sozialtherapeutischen Einrichtung fest verankert werden, schlägt er vor.

Stiftung Gut Adolphshof sucht Mitstreiter

Deshalb sucht die Stiftung Gut Adolphshof für ihre Initiative Mitstreiter und Unterstützer – und bemüht sich selbst auch an Fördermittel heranzukommen. Die Stiftung ist eine Initiativgründung von Eltern, deren Kinder eine geistig-körperliche Behinderung haben. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit Assistenzbedarf bei ihren Integration zu unterstützen.

Im vergangenen Jahr sei mithilfe der Stiftung der gesamte Obstbaumbestand auf dem Hof mit Sortennamen versehen worden, berichtet Knappe. Zudem seien Hof- und Feldschilder für die Öffentlichkeitsarbeit finanziert sowie der Bau eines großen Wildbienenhotels ermöglicht und der Bestand an Nistkästen aufgestockt worden. Wer der Stiftung helfen möchte, kann sich auf der Internetseite www.stiftung-gut-adolphshof.net melden. Interessenten können auch Kontakt zu Heinrich Knappe per E-Mail an hk@knappe-consult.de aufnehmen.

