Steinwdel/Immensen

Noch vor zehn oder 15 Jahren war der Anblick eines Storchs in unseren Breiten selten. Das hat sich geändert. Das Jahr 2019 jedenfalls beschert in der Region Hannover einen wahren Storchen-Boom. 153 Jungtiere haben die Experten Ende Juni in den Nestern rings um Hannover gezählt. Auch auf der Kirche in Arpke,...