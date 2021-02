Arpke/Immensen/Steindwedel

Der vergangene Sonnabend ist für Naturfotograf Bernd Moßmann ein richtiger Storchentag gewesen. Sowohl in Steinwedel als auch in Immensen und Arpke hat er Störche vor die Kamera bekommen. „So viel Glück hatte ich schon lange nicht mehr“, sagte Moßmann. In Steinwedel hatte er bereits Anfang Februar Bilder von Meister Adebar geschossen, nun zeigte sich ihm das Tier erneut.

In Steinwedel sitzt der Storch noch allein im Nest. Quelle: Bernd Moßmann

In Arpke beobachtete Moßmann die Tiere sogar bei der Paarung. Dort hat die Storchensaison laut Joerg Sonntag, der über Arpkes Störche regelmäßig in der Storchen-Rundsendung berichtet, in der vergangenen Woche begonnen. Sonntag hat das Storchenpaar auf dem Sportplatz am Ende des Hasendamms fotografiert und später beobachtet, wie erste Ausbesserungsarbeiten am Storchennest auf der Kirche vorgenommen wurden.

Auch in Immensen hat sich ein Storch niedergelassen. Quelle: Bernd Mossmann

Ein Rätsel bleibt indes der Verbleib des beringten Storchenweibchens mit der Nummer 1483. Es hat laut Moßmann über Jahre immer wieder im Steinwedeler Nest gebrütet, ist aber bis jetzt nicht zurückgekehrt. Ein Weibchen hat der Naturfotograf dort am Wochenende zwar gesehen, es ist aber weitergeflogen.

Von Katja Eggers