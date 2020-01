Lehrte

Dass in der Küche gezupft und geschlagen wird, ist durchaus nicht ungewöhnlich. Aber in der Regel handelt es sich um die zu bearbeitenden Zutaten im Normalfall um Salat oder Teig. Am kommenden Sonnabend, 18. Januar, allerdings wird in der Küche anders gezupft und geschlagen. Welcher Art das sein wird, kann man selbst herausfinden, indem man sich eine Karte für das Ensemble Stompany aus Hannover kauft. Die Schlagwerker, zu der auch Nana Zeh, Leiterin der hiesigen Musikschule Ostkreis Hannover, gehört, sind am Sonnabend in der Städtischen Galerie mit ihrem neuen Programm „Groovewalk“ zu Gast.

Perkussion mit Bewegung und Komik

Die Perkussionisten um Leiterin Barbara von Knobelsdorff sind in Lehrte keine Unbekannten mehr, denn bereits 2016 und 2018 gab Stompany dort seine Visitenkarte ab. Wer damals dabei gewesen ist, weiß, dass die Musiker aus der gesamten Region Hannover Rhythmus- und Taktgefühl auf die Bühne bringen. Dabei verbinden die Ensemblemitglieder Perkussion mit Bewegung, Choreografie und szenischen Komikelementen. Vorbild für diese Art der Perkussion ist die britische Band Stomp.

Band spielt vor allem Eigenkompositionen

Dabei ist vor den Musikern kein Gegenstand sicher. Von Eimern über Bücher oder Brötchentüten rangiert die Bandbreite der zu Musikinstrumenten umfunktionierten Alltagsgegenstände. Vor dem eigenen Leib als Resonanzkörper macht Stompany schon lange nicht halt. Von ihren britischen Vorbildern hat die Gruppe einige wenige Coverversionen im Repertoire, aber die meisten Stücke, die am Sonnabend in der Alten Schlosserei zu sehen und hören sein werden, sind Eigenkompositionen.

Karten zum Preis von 12 Euro (ermäßigt 8 Euro) können per E-Mail direkt bei der Leiterin unter v.knobelsdorff@htp-tel.de reserviert werden.

Von Michael Schütz