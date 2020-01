Lehrte

Wie Abflussrohre, Regentonnen, Mousepads, Teedosen oder schlichte Baueimer zu einem genialen Orchester zusammenwachsen können, hat das Ensemble Stompany in seiner genialen Abschluss-Performance in der Städtischen Galerie am Sonnabendabend gezeigt. Zuvor aber ließen sie die Zuschauer auf ihrem musikalischen Spaziergang an experimentellen Klängen und ausgefeilten Choreografien teilhaben.

Stompany lässt Eierschneider wie Harfe klingen

Da hatten noch so banale Gerätschaften wie zum Beispiel Eierschneider ihren großen Auftritt und faszinierten mit zarten Harfenklängen, die ihnen vom Ensemble entlockt wurden. Sogar ein schlichter Pümpel offenbarte musikalische Qualitäten und wurde in die kreativen Kompositionen eingebunden.

Neue Facetten alltäglicher Gegenstände

Die ungebremste spielerische Neugier auf alles, was Klang erzeugen könnte, brachte dem Publikum ganz neue Facetten alltäglicher Gegenstände nahe.

Aber auch die Stimmen der Ensemblemitglieder begeisterten das Publikum. Da wurde eine afrikanische Melodie zur kommunikativen zwischenmenschlichen Auseinandersetzung, gurgelnde Geräusche zur rhythmischen Begleitung und rezitierte Worte im Tempowechsel zur Melodie: Was manchmal wie improvisiert wirkte, ist das Ergebnis ständigen Übens. Es sei eine sportliche und geistige Herausforderung, erklärte Ensembleleiterin Barbara von Knobelsdorff. Die Abläufe seien klar strukturiert, entstünden aber aus einer Improvisation heraus.

Stompany sei ein „eng zusammengewachsener Haufen“, scherzte Knobelsdorff, der sich gegenseitig inspiriere. Das herrlich kreative Ergebnis dieser Zusammenarbeit ließ das Publikum immer wieder staunen.

Leider musste sich das Ensemble an diesem Abend von Gabriela Moreno verabschieden, doch ohne Geschenk wollten sie ihre Mitstreiter nicht gehen lassen – das langjährige Stompany-Mitglied erhielt als Auszeichnung einen „goldenen Pümpel“ überreicht.

