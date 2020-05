Sievershausen

Autofahrer müssen sich auf eine ungewohnte Verkehrssituation in Sievershausen einstellen. Die Landesstraße 413 ( Kleegarten) ist seit Dienstag, 5. Mai, in Fahrtrichtung Hämelerwald halbseitig gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten an Leitungen unter dem Gehweg der viel befahrenen Hauptverkehrsader im Dorf, teilt die Lehrter Stadtverwaltung mit.

Die Sperrung dauert zwei Wochen, voraussichtlich bis Dienstag, 19. Mai. Die Umleitungsstrecke ist sehr lang. Sie führt quasi einmal durch ganz Sievershausen, über die John-F.-Kennedy-Straße, die Vöhrumer Straße, den Ambosteler Weg und die Gewerbestraße und zurück auf die Landesstraße 413 südlich der Autobahn.

Von Achim Gückel