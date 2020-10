Lehrte

Trödelfreunde können bald in Lehrte erneut unter freiem Himmel auf Schnäppchenjagd gehen. Am Sonntag, 25. Oktober, verwandelt sich der Norden der Kernstadt einmal mehr in eine Stöbermeile. Eine Privatinitiative aus Anwohnern bittet zum zweiten Straßen- und Garagenflohmarkt.

Das Organisatorenteam um Udo Gallowski knüpft damit an den großen Erfolg der Premiere an. Im August vergangenen Jahres hatte es mehr als 50 Stände gegeben. Zahlreiche Besucher waren auf der Suche nach Schnäppchen durch die Hohnhorstsiedlung gezogen. Weil der erste Straßenflohmarkt so gut lief, haben die Macher den Bereich in diesem Jahre sogar noch erweitert. Beteiligen können sich nun Anwohner der Bereiche zwischen Manskestraße, Am Stadtpark, Hohnhorstsee und und Herzogweg sowie erstmals auch von Manskestraße, Schützenstraße bis Einfahrt Bauhof, Heidering und Nordstraße.

Auch Gaststände sind zugelassen

Von 10 bis 16 Uhr können die privaten Händler dann vor ihren Häusern, in ihren Vorgärten und Garagen Stände mit Flohmarktware aufbauen. Verkauft werden darf alles außer Neuware und Waffen. Wenn das Grundstück groß genug ist, sind dort zudem bis zu zwei Gaststände zugelassen.

Damit die Besucher wissen, wo es überall Stände gibt, werden die Grundstücke der Teilnehmer mit roten Luftballons gekennzeichnet. Die Organisatoren wollen zudem Infozettel drucken lassen, die sämtliche Standorte der Flohmarkthändler aufführen. Die Pläne sind an einem Infopunkt an der Ecke Herzogweg und Yorckstraße erhältlich.

Überschüsse kommen Kitas zugute

Anders als noch im Vorjahr dürfen allerdings keine Speisen und Getränke angeboten werden. Der Erlös aus dem Verkauf von Bratwürsten und Getränken war bei der Premiere nach Abzug der Kosten zusammen mit den Standgebühren in einen Spendentopf geflossen. „Das wird diesmal auch so sein, aber weil uns diesmal die Einnahmen aus Getränke- und Bratwurstverkauf fehlen, haben wir die Standgebühr erhöht“, erläutert Gallowski. Jeder Standbetreiber muss nun 10 Euro Teilnahmegebühr entrichten. Eventuelle Überschüsse kommen den in dem Bereich ansässigen Kitas zugute.

Der Straßen- und Garagenflohmarkt findet unter Einhaltung der Corona-Regeln statt. Es gilt der übliche Mindestabstand, an den Verkaufsständen herrscht Maskenpflicht. Das Hygienekonzept hat Gallowski bei der Region eingereicht. Die Antwort liegt bereits vor: Gallowskis Konzept entspricht demnach der aktuellen Corona-Verordnung. Die Region weist jedoch darauf hin, dass es mit neuen Verordnungen noch zu Veränderungen kommen könnte. „Ich gehe aber davon aus, dass dann nur minimal nachgebessert werden muss“, sagt Gallowski.

Anmeldeschluss ist am 14. Oktober

Verbindliche Anmeldungen für Flohmarktstände nimmt Udo Gallowski bis zum 14. Oktober unter Telefon (0177) 6001919 sowie per E-Mail an Udo. Gallowski@gmx.de entgegen. Sie können zudem an Heike Fairbairn unter Telefon (01573) 7632021 sowie per E-Mail an heike-fairbairn@web.de gerichtet werden.

Von Katja Eggers