In der Nacht zu Dienstag hat sich unweit der Autobahn-Anschlussstelle ein Raubüberfall abgespielt, der der Polizei in Lehrte einige Rätsel aufgibt. Das Opfer, ein 40-jähriger Litauer, kann dazu nur bruchstückhafte Angaben machen. Unter anderem weiß er nicht genau, wo genau und zu welcher Uhrzeit sich der Vorfall abgespielt hat. Denn der Mann war zur Tatzeit vermutlich hochgradig alkoholisiert.

Gegenüber den Beamten im Lehrter Kommissariat gab der 40-Jährige am Dienstagvormittag an, es hätten ihn drei ihm unbekannte Männer angegriffen, geschlagen, getreten und auf diese Weise zu Boden gebracht. Das Trio habe ihm die Geldbörse samt persönlicher Dokumente sowie eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Dann seien die Männer davon gerannt. Bei den Angreifern handele es sich um drei Männer zwischen 20 und 30 Jahren, gab das Opfer des Raubüberfalls an. Alle drei hätten dunkle Kleidung getragen. Zum Tatort konnte der Litauer nur so viel sagen, dass er von dort die Shell-Tankstelle an der Gewerbestraße gesehen habe.

Opfer hat Stunden nach dem Raub noch mehr als 2 Promille

Den Rest der Nacht verbrachte der 40-Jährige offenbar zu Hause. Erst am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr ging er in eine Apotheke, von wo aus ein Rettungswagen alarmiert wurde. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und dort ambulant behandelt. Beim Gespräch mit der Polizei half ein Dolmetscher.

„Die genaue Tatausführung bleibt derzeit aber noch hinreichend unklar“, heißt es in einer Mitteilung der Lehrter Polizei zu der Tat. Fest steht aber, dass der 40-Jährige zur Tatzeit stark alkoholisiert war. Der am Dienstag um 10 Uhr durchgeführte Test ergab für ihn noch den Wert von 2,15 Promille. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lehrte unter Telefon (0­ 51 32) 82 70 entgegen.

