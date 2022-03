Lehrte

Der von der Gewerkschaft Verdi ausgerufene Warnstreik an Kindertagesstätten, Behindertenwerkstätten und anderen sozialen Einrichtungen hat auch in Lehrte ein großes Echo gefunden. Etliche Mitarbeiterinnen städtischer Kitas setzten mit ihrer Arbeit aus, um für eine bessere Bezahlung und mehr Anerkennung zu demonstrieren. Von den stadtweit elf Einrichtungen konnten laut Sprecher Fabian Nolting nur zwei im regulären Betrieb arbeiten – jene am Hohnhorstweg in der Kernstadt und jene in Hämelerwald.

Lesen Sie auch: Der Kommentar: Kita-Streik am Weltfrauentag – muss das sein?

Komplett geschlossen blieben am Dienstag, dem Weltfrauentag, die vier Kitas am Dürerring, am Drosselweg und der Marktstraße in der Kernstadt sowie am Saturnring in Ahlten. Am Drosselweg war allerdings schon vor dem Aufruf zum Streik für Dienstag ein Studientag angesetzt worden. An der Kita Maschwiesen in Lehrte sowie jenen in Sievershausen, Aligse und Immensen/Arpke seien lediglich Notgruppen in Betrieb gewesen. In der neuen Arpker Kita war indes eine einzelne Krippengruppe geschlossen. Die Stadt Lehrte hatte bereits am vergangenen Freitag die Eltern über die Streikankündigung in Kenntnis gesetzt.

500 Demonstrantinnen in Laatzen

In Laatzen versammelten sich am Dienstag etwa 500 Demonstrantinnen aus vielen Kommunen der Region Hannover. „Bessere Arbeitsbedingungen für uns sind im Interesse der gesamten Gesellschaft“, sagte dabei eine Kita-Leiterin aus Ronnenberg. „Wenn es uns gut geht, geht es auch den Kindern gut.“

Von Achim Gückel