In der Lehrter Stadtpolitik schwelt ein Streit über die richtige Marschroute in Sachen Finanzen. Die Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und Die Linke will angesichts der zurzeit geltenden Investitionssperre so schnell wie möglichen einen Nachtragshaushalt für 2020. Die Opposition und Bürgermeister Frank wollen das nicht.