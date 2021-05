Immensen

Die Debatte um die Benennung der Straße im Neubaugebiet Lehrte-Immensen geht weiter: Die Sozialdemokraten wollen die neue Bürgerbefragung dazu unterstützen und bieten dafür auf ihrer Internetseite jetzt ein passendes Onlineformular an.

Die Sozialdemokraten stellen sich damit hinter die Forderungen der Neueigentümer im Baugebiet in Immensen. Diese hatten vor einigen Wochen für Aufsehen gesorgt, als sie den Namen der Straße, die durch das Neubaugebiet führen soll, ablehnten. Sie wehren sich gegen die Benennung der Straße in „Grotefricken Kamp“. Nach einer Onlinebürgerversammlung hatte sich der Ortsrat schließlich für die erneute Befragung der Dorfbewohner zum Namen der Straße entschieden – diesen Prozess hatte Ortsbürgermeister Falk Kothe allerdings als „absolut unüblich“ bezeichnet.

Ortsrat will Bürgerbeteiligung am 26. Mai absegnen

Laut Ortsbürgermeister Falk Kothe soll eine neue Bürgerbeteiligung zunächst informell beginnen und am 26. Mai in einer Ortsratssitzung offiziell abgesegnet werden. Alle Immenser und Immenserinnen können danach Namensvorschläge für die Stichstraße im Neubaugebiet abgeben. Eine erneute Diskussion und Entscheidung im Ortsrat über die Benennung der Stichstraße im Neubaugebiet soll danach voraussichtlich am 16. Juni erfolgen.

Die mittlerweile neuen Einwohner und Einwohnerinnen hätten an dem Prozess zur Namensfindung im vergangenen Jahr nicht mitwirken können, argumentiert Björn Bähre, Pressesprecher der SPD Immensen, jetzt in einer Stellungnahme dazu. Die Neubürger kritisierten nun nachdrücklich „sowohl Zeitpunkt als auch Ergebnis der Entscheidungsfindung.“

Die SPD will nun die Neubürger und Neubürgerinnen „im Sinne einer echten Bürgerbeteiligung mit einbinden und mit offenen Armen in Immensen willkommen heißen“, heißt es in der Stellungnahme weiter. Das SPD-Team Immensen werde deshalb den „geforderten Prozess einer erneuten Bürgerbefragung mit ergebnisoffenem Ausgang“ unterstützen.

SPD hofft auf viele gute Vorschläge

Um die Teilnahme der Immenser Bürgerinnen und Bürger zu erleichtern, haben die Sozialdemokraten nun dazu ein Onlineformular auf den Weg gebracht. In einer Eingabemaske wird unter Angabe des Absenders und einer Emailadresse der entsprechende Namensvorschlag für die Straße registriert. In einem weiteren Feld kann noch eine Begründung für den Namensvorschlag abgegeben werden. Das Onlineformular könne ab sofort genutzt werden, sagt SPD-Pressesprecher Björn Bähre. Die SPD Immensen hofft nun „auf viele gute Vorschläge“, die sie an den Ortsrat weiterleiten will.

Zum Onlineformular gelangen Interessierte über die Internetseite der SPD Immensen unter https://spdimmensen.de/index.php/buergerbefragung-strassenname.

Von Patricia Oswald-Kipper