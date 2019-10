Das Zerren um die mögliche Ansiedlung eines Aldi-Logistikzentrums bei Aligse geht in eine neue Runde. Ortsbürgermeister Frank Seger will am Freitagabend im Ortsrat eine Abstimmung über eine neue Einwohnerversammlung herbeiführen – und lehnt eine Debatte über ein geändertes Verfahren in Sachen Bebauungsplan ab.