Lehrte

Gegen 12 Uhr ging am Dienstag in vielen Haushalten und Betrieben im nördlichen Teil Ahltens nichts mehr: Stromausfall. Ein Bagger hatte bei Arbeiten am Eisenbahnlängsweg offenbar ein Kabel aus der Erde gerissen und die Stromversorgung unterbrochen. Nach Angaben von Ortsbürgermeisterin Heike Koehler ereignete sich der Vorfall auf einer Baustelle in Höhe des Umspannwerks, wo derzeit neue Schienen für ein Nebengleis verlegt werden.

Nach anderthalb Stunden war der Stromausfall in Ahlten behoben

Der Stromausfall dauerte für die meisten betroffenen Haushalte nicht länger als anderthalb Stunden. Bereits gegen 13 Uhr seien viele Haushalte wieder am Netz gewesen. Eine Stellungnahme des Netzbetreibers, der Stadtwerke Lehrte, steht noch aus. Schon in der vergangenen Woche hatte es in Ahlten einen Stromausfall gegeben.

Von Achim Gückel