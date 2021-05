Ahlten

In Teilen von Ahlten ist am Dienstagvormittag der Strom ausgefallen – teilweise offenbar sogar über mehrere Stunden. Ein 72-jähriger Anwohner aus dem Dornbuschweg berichtet, dass bei ihm die Stromversorgung um kurz nach 11 Uhr unterbrochen wurde. Erst um kurz nach 14 Uhr sei die Störung wieder behoben gewesen. Welche Gebiete genau betroffen waren und was die Ursache ist, steht bislang noch nicht fest. Die Stadtwerke Lehrte als Netzbetreiber recherchieren aktuell, was zum Stromausfall geführt hat.

Diese Meldung wird aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.

Von Oliver Kühn