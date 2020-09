Lehrte

Seit dem 24. September sucht die Stadt Lehrte ganz offiziell nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für den zweitwichtigsten Job im Rathaus. Denn am 28. Februar nächsten Jahres endet die Amtszeit des Erstens Stadtrats Uwe Bee, der auch allgemeiner Vertreter von Bürgermeister Frank Prüße ist. Bee, der im kommenden Jahr seinen 60. Geburtstag feiert, steht nicht für eine weitere achtjährige Wahlperiode zur Verfügung. Er hatte den Posten des Ersten Stadtrats in Lehrte seit dem Jahr 2005 inne.

Der Rat der Stadt stimmte in seiner jüngsten Sitzung dem formalen Ablauf für die Suche nach einem Bee-Nachfolger einmütig zu. Zuvor hatte eine von der Stadt freiwillig eingesetzte Kommission aus Vertretern der Politik und Verwaltung den Text für die jetzt veröffentlichte Stellenausschreibung erarbeitet.

Gefordert: Hohes Engagement, viel Erfahrung

Der Anforderungskatalog hat es in sich: Gesucht wird eine Person, die ein überdurchschnittliches Staatsexamen abgelegt sowie mehrjährige Erfahrung in der Kommunalverwaltung gesammelt hat. Bewerber und Bewerberinnen sollen idealerweise eine „engagierte Persönlichkeit“ mit Freude an der Arbeit mit Schwerpunkten im Bereich Bildung und Soziales sein. Erwartet wird zudem eine ausgeprägte fachliche, methodische, soziale sowie geschlechterübergreifende Kompetenz – ebenso wie ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit in politischen Gremien. Außerdem sollte der künftige Amtsinhaber seinen Wohnsitz in Lehrte haben oder sich nach seiner Wahl in Lehrte niederlassen.

Am 24. Oktober endet die Bewerbungsfrist

Diese Ausschreibung ist mittlerweile in Zeitungen der Region Hannover sowie der Kreise Soltau-Fallingbosten, Nienburg, Schaumburg, Hameln-Pyrmont, Hildesheim, Peine, Gofhorn und Celle und in digitalen Stellenportalen sowie dem Niedersächsischen Ministerialblatt veröffentlicht worden. Am 24. Oktober endet die Bewerbungsfrist. Dann werden Bürgermeister Prüße und die Mitglieder der Findungskommission in einer ersten Auswahl die Kandidaten auf ihre Eignung abklopfen und eine handvoll zu Vorstellungsgesprächen einladen, welche für den November anberaumt sind.

Geht in fünf Monaten in den Ruhestand: Lehrtes langjähriger Erster Stadtrat Uwe Bee. Quelle: Achim Gückel (Archiv)

Das Vorschlagsrecht, wer die Nachfolge von Uwe Bee im Rathaus antreten soll, hat dann der Bürgermeister. Sein Favorit oder seine Favoritin wird sich schließlich in den Fraktionen des Rates persönlich vorstellen, bevor das Stadtparlament am 2. Dezember die endgültige Wahl trifft.

Keine Entscheidung nach Parteibuch

Die Mitarbeit der Findungskommission ist nicht selbstverständlich“, betont Fabian Nolting, Sprecher der Stadtverwaltung. Man wolle in der Lehrter Politik in dieser wichtigen Personalfrage aber einen breiten Konsens herstellen. Bisher wurde auch stets betont, man wolle bei der Bee-Nachfolge keine Entscheidung nach Parteibuch treffen. Bee ist Mitglied der SPD.

Die Besoldung des Ersten Stadtrats richtet sich nach der entsprechenden Verordnung in Niedersachsen. Sie sieht eine Einordnung in die Besoldungsgruppe B4 vor – das bedeutet ein Monatsgehalt von derzeit 8804,48 Euro brutto, zuzüglich einer Aufwandsentschädigung. Dem Ersten Stadtrat unterstehen im Rathaus die Fachbereiche Bürgerservice sowie Bildung und Familie. Darüber hinaus ist er für die Rechtsangelegenheiten der Stadt zuständig.

Von Achim Gückel