Sievershausen

Seit dem Frühjahr hat sich das Antikriegshaus an bislang vier Abenden mit nachhaltigem Konsum, unserem Verhältnis zur Tierwelt, Müllvermeidung und der klimagerechten Erzeugung von Nahrungsmitteln befasst. Am Sonntag, 11. Oktober, soll ab 16 Uhr nun das Thema Verkehr in den Mittelpunkt rücken.

Das Antikriegshaus beendet damit die Veranstaltungsreihe „Zukunft geht. Anders! Damit wir tun, was wir für richtig halten“ zum Thema Nachhaltigkeit gegen Klimawandel. Geplant ist ein Online-Vortrag. Referentin ist Swantje Michaelsen, die Verkehrspolitische Sprecherin der Grünen in der Regionsversammlung.

Unter dem Motto „ Verkehr(t) –bitte wenden!“ wird Michaelsen darüber sprechen, wie die Nutzung öffentlicher Räume den Zusammenhalt der Gesellschaft stärken kann und welche Rolle dabei der fahrende und ruhende Individualverkehr spielt. In ihrem Vortrag wird es zudem darum gehen, wie Verkehr künftig gestaltet werden kann, damit sowohl Autos als auch Straßenbahnen, Fußgänger und Fahrradfahrer profitieren.

Zuhörer können Veranstaltung im Livestream verfolgen

Wie bei den bisherigen drei Veranstaltungen der Reihe „Zukunft geht. Anders!" wird auch diesmal live und online übertragen. Interessenten können sich per E-Mail an info@antikriegshaus.de anmelden und bekommen dann einen Zoom-Link zugeschickt, über den die Einwahl in die Veranstaltung erfolgt. Eine Anmeldung ist bis eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung möglich. Die Teilnahme ist kostenlos. Wer die Veranstaltung ohne Beteiligungsmöglichkeit im Livestream verfolgen möchte, kann diese auf Youtube tun. Alle bisherigen Vorträge der Reihe gibt es jeweils als halbstündigen Film auf der Homepage zu sehen.

Von Katja Eggers