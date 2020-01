Lehrte

Auf einem Hinterhof an der Lehrter Bahnhofstraße gibt es jetzt eine weit und breit einzigartige Einrichtung: Die Präventionsstelle und Drogenberatung Lehrte (Drobel) hat hinter ihrer Niederlassung den lang geplanten Szenetreff für Suchtkranke fertiggestellt und eröffnet. Seit September ist er in Betrieb. Drobel-Chef Thomas Tschirner hat jetzt eine erste vorsichtige Bilanz gezogen. Er sieht das Projekt positiv, denn im Schnitt kämen etwa sechs Besucher in den Hinterhof, maximal seien es bisher 13 gewesen. Doch jetzt bereite ihm der angekündigte Verkauf des Hauses, in dem die Drobel Räume gemietet hat, große Sorgen. „Unsere Zukunft ist mal wieder unklar“, sagt Tschirner.

Erste Ideen schon vor drei Jahren

Erste Ideen für den Treff auf dem Hinterhof hatte es schon vor drei Jahren gegeben. Der Treff soll zweierlei bewirken. Zum einen soll er dazu beitragen, dass sich Gruppen der Trinker- und Drogenszene aus dem Stadtgebiet zurückziehen. Auf einem Gelände der Bahn gegenüber der Drobel an der Bahnhofstraße sowie auf einem Gelände hinter dem Rathaus waren diese immer wieder als Problem wahrgenommen worden. Zweitens rücken die Suchtkranken auf diese Weise dichter an ihre Präventions- und Hilfsstelle heran. Kurz gesagt: Die Drobel kann sich besser um die Menschen kümmern. Tschirner hatte schon vor einem Jahr gesagt, dass der Treff im Hinterhof auch dazu dienen werde, „ordnungswidrigen und gesundheitsgefährdenden Situationen in der Szene“ vorzubeugen.

Diese Hoffnung haben auch Lehrtes Politiker. Zur Finanzierung der Betreuung im Hinterhof, die bisher als einjähriges Pilotprojekt geplant ist, hatte der Rat der Stadt 10.000 Euro bewilligt. Weitere 6000 Euro kamen von der Region. Von diesem Geld bezahlt die Drobel insbesondere die Betreuer im Hinterhof – eine Sozialarbeiterin sowie zwei geringfügig Beschäftigte von der Selbsthilfegruppe JES (Junkies, Ehemalige und Substituierte) aus Peine.

Unterstand ist fertig, jetzt werden Sitzmöbel gebaut

Zu letzteren gehört Stefan Ritschel. Er kümmert sich um die Besucher des Szenetreffs, auf dem zwar der Konsum von Alkohol erlaubt, aber der Handel mit Drogen strikt untersagt ist. Ritschel hat mit den Besuchern bereits einen Unterstand errichtet, er will mit ihnen mehr Sitzgelegenheiten bauen und im nächsten Jahr sogar einen kleinen Garten anlegen. „Die Leute sollen sich mit diesem Treffpunkt identifizieren“, sagt er. Tschirner wiederum sprach unlängst in einer Sitzung des Sozialausschusses davon, dass der Treff im Hinterhof den Besuchern „Sicherheit, einen festen Aufenthaltspunkt sowie einen Ort des respektvollen Umgangs miteinander“ biete.

Die Vorbereitungen für den Szenetreff gestalteten sich indes nicht leicht. Eigentlich habe man ihn schon im Juni eröffnen wollen, dann sei daraus wegen Verzögerungen bei den Bauarbeiten auf dem Hinterhof jedoch nichts geworden, sagt Tschirner. Zunächst hätten dort Sanierungsarbeiten erledigt werden müssen, eine Terrasse habe ein neues Geländer gebraucht. Erst im Oktober sei alles fertig gewesen.

Haus soll verkauft werden

Und nun drohe das nächste große Problem, sagt der Drobel-Chef. Die Vermieterin des Hauses an der Bahnhofstraße, die noch selbst für die Umbauten im Hof in die Tasche gegriffen habe, wolle das Gebäude verkaufen. „Wir haben das Vorkaufsrecht“, sagt Tschirner. Doch über große Rücklagen verfüge die Drobel nicht, für den Trägerverein der Einrichtung seien die Verkaufsverhandlungen daher keine einfache Sache. „Aber wir stecken den Kopf nicht in den Sand. In 25 Jahren Drobel haben wir noch immer eine Lösung gefunden“, meint Tschirner.

Lesen Sie auch

Von Achim Gückel