Die Bilder und Filmbeiträge von der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz schockieren seit fast vier Wochen ganz Deutschland. Insbesondere an einigen Flüsschen in der Eifel haben viele Menschen ihr ganzes Hab und Gut verloren, die Infrastruktur in etlichen Ortschaften ist zerstört. Bereits seit dem 15. Juli sind auch Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) aus Lehrte im Katastrophengebiet tätig. Sie haben jetzt ein großes Paket mit Sachspenden übergeben – und damit eine Tausch- und Versorgungsstation in einem ehemaligen Bäckerladen bestückt.

„In Spitzenzeiten waren wir mit 26 Helferinnen und Helfern gleichzeitig in der Eifel“, sagt Rainer Lange, Beauftragter für die Öffentlichkeitsarbeit beim THW. Mehrfach schon seien die Teams abgelöst worden, etwa an den Wochenenden. Mindestens sechs THW-Mitglieder aus Lehrte seien stets vor Ort gewesen.

Im Einsatz am Nürburgring

Dabei ist die Truppe aber nicht direkt in den von der Flut betroffenen Ortschaften im Dienst. Man helfe mit dem Fachzug „Führung und Kommunikation“ vielmehr im sogenannten Bereitstellungsraum am Nürburgring. Dort werden Hilfsgüter und sogenannte Verbrauchsstoffe, also etwa Lebensmittel, gesammelt und zur sinnvollen Verteilung im Katastrophengebiet vorbereitet. Rund 5000 Helferinnen und Helfer von mehreren Organisationen sowie von Bundeswehr und Polizei sind dort laut Lange beschäftigt, mittendrin auch jene des THW Lehrte.

Gummistiefel und Werkzeuge: Ein Helfer des Lehrter THW räumt die Spenden aus dem Einsatzfahrzeug. Quelle: THW Lehrte

Bei einer der jüngsten Personalablösungen haben die THWler jedoch auch dem von der Flut besonders heftig betroffenen Bad Neuenahr-Ahrweiler einen Besuch abgestattet. Im Gepäck hatten sie ein großes Spendenpaket der Firma Alstom in Salzgitter, zu dem die Lehrter persönliche Verbindungen pflegen.

Gummistiefel, Handschuhe und Werkzeuge

„Wir haben erst erkundet, was im Hochwassergebiet dringend benötigt wird“, berichtet Lange. Schließlich habe man unter anderem Gummistiefel, Handschuhe, Hacken, Schaufeln und andere Werkzeuge übergeben. All das landete in einer außergewöhnlichen Einrichtung: in einem vom Wasser vollständig zerstörten früheren Bäckerladen, dessen Besitzer dort eine Versorgungs- und Tauschstation eingerichtet hat.

Das Hochwasser der Ahr hat in Ahrweiler verheerende Schäden angerichtet. Quelle: Lena Mucha (Archiv)

„Die mitgebrachten Spenden wurden dankend angenommen und waren dort auch genau richtig“, sagt Lange. In Gesprächen mit den von der Flut betroffenen Menschen sei immer wieder deren Dankbarkeit auch gegenüber den Helfern vom THW deutlich geworden. Der Führer des am Nürburgring eingesetzten Lehrter Fachzuges, Mirko Paland, zeigte sich anschließend beeindruckt. Man sitze zwar weit weg vom Katastrophengebiet in der Einsatzleitung, doch der Besuch in den zerstörten Ortschaften sei tief beeindruckend und wichtig. „Dann weiß man, warum man das alles macht“, meint Paland.

Wann der ehrenamtliche Einsatz des Lehrter THW in der Eifel beendet sein wird, ist noch unklar.

Von Achim Gückel