Ahlten

Vom reinen Männerturnverein zu Lehrtes zweitgrößtem Club mit breitgefächertem Sportangebot, einem Kickboxweltmeister und Frauen, die mal in der Fußballbundesliga gespielt haben: Wenn die Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) Ahlten Ende Oktober ihr 125-jähriges Bestehen feiert, können die Mitglieder auf eine bewegte Vereinsgeschichte und so manchen sportlichen Erfolg zurückblicken.

Am 26. Oktober 1896 wurde die heutige TSG als Männer-Turn-Verein Germania Ahlten gegründet. Als 1924 die Damenabteilung ins Leben gerufen wurde, ging es gemischt weiter. Zum 50-jährigen Bestehen wurde der Vereinsname in Turn- und Sportgemeinschaft geändert. Dazwischen lagen zwei Weltkriege, in denen der Sportbetrieb zum Erliegen kam.

Barrenturnen im Jahr 1932. Quelle: privat

Mitgliederverluste aufgrund von Corona

Im Laufe der Jahre wuchs die TSG stetig. Schon 1961 gab es rund 500 Mitglieder, sieben Jahre später waren es an die 800, und im Jahr 2003 überstieg die Zahl sogar die 1500er-Marke. „Coronabedingt haben wir leider einige Mitglieder verloren“, sagt TSG-Chef Bernd Hebbelmann bedauernd. Da bis in den Mai hinein keine Sportangebote möglich waren, gab es auch keine Neueintritte, sodass der Verein heute knapp 1400 Mitglieder zählt.

Nach und nach kamen immer mehr Sportstätten hinzu. 1992 eröffnete die TSG ihre Sportanlage an der Straße Im Kleifeld, ein Jahr später begann der Bau des neuen Vereinsheims, bei dem die Mitglieder etliche Arbeiten selbst erledigten. Und 2010 weihte der Verein seine neue Turnhalle ein.

Am Vereinsheim sind die TSG-Sportarten als Piktogramme angebracht. Quelle: privat

Auch Trampolinturnen gehört zum Angebot

Auch das Sportangebot wuchs. Heute können die Mitglieder aus insgesamt zehn Sportarten auswählen. Gut die Hälfte der Aktiven ist in der Abteilung Fitness, Turnen und Gesundheitssport zu finden. Darüber hinaus bietet die TSG Fußball, Kampfsport, Leichtathletik, Tanzen, Tennis, Tischtennis und Volleyball an. Einstige Sparten wie Handball, Faustball und Leibesübungen gibt es mittlerweile nicht mehr. „Dafür haben wir jetzt zum Beispiel Trampolinturnen ins Programm genommen“, berichtet Hebbelmann.

Erfolgreich im Fußball: Die B-Juniorinnen wurden 2017 norddeutsche Pokalsiegerinnen. Quelle: Picasa

Die Jüngsten sind in der TSG gerade mal anderthalb Jahre alt und tragen noch Pampers: Der Verein bietet Eltern-Kind-Turnen an. Hundertjährige gibt es laut dem TSG-Chef zwar nicht im Verein, dafür aber gleich mehrere Mitglieder, die älter als 90 sind.

Festakt nur für geladene Gäste Ihr 125-jähriges Bestehen feiert die Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) Ahlten pandemiebedingt in mehreren Abschnitten. Der erste Teil ist für Sonnabend, 30. Oktober, geplant. In der großen Schulsporthalle an der Straße Im Wiesengrund soll es am Abend einen offiziellen Festakt als geschlossene Veranstaltung für knapp 120 geladene Gäste geben. „Wir rechnen mit Vertretern aus Verwaltung, Politik und Sport“, sagt TSG-Chef Bernhard Hebbelmann. Die Feier wird musikalisch von der Band Kaliberger untermalt, als sportliches Highlight gibt es einen Hauch Feuerwerk der Turnkunst. Eine große Veranstaltung für alle ist dann im nächsten Jahr vorgesehen. Dabei werden sich unter anderem die TSG-Sparten auf der Sportanlage an der Straße Im Kleifeld präsentieren.

Weltmeister im Kickboxen trainiert bei der TSG

Stolz ist Hebbelmann auch auf so manchen sportlichen Erfolg. So gibt es mit Bekir Özer zum Beispiel einen echten Champion in den eigenen Reihen. Özer wurde 2016 Weltmeister bei den Senioren im Kickboxen. Im gleichen Jahr erhielt die TSG mit ihrem Aufbau einer Kickboxgruppe die Auszeichnung Großer Stern in Bronze für gesellschaftliches Engagement.

Bei der Kickbox-Weltmeisterschaft 2016 ist Bekir Özer (Dritter von links) in seiner Gewichtsklasse Weltmeister geworden, Altin Marina (rechts) holte die Bronzemedaille. Quelle: privat

Auch mit dem Mädchenfußball sorgte der Verein aus Ahlten für Furore: Im Jahr 2013 stiegen die B-Juniorinnen in die Bundesliga auf und spielten dort ein Jahr lang. Vom Tischtennis weiß Hebbelmann ebenfalls Außergewöhnliches zu berichten. Dimitrij Ovtcharov, der außer Jörg Roßkopf als einziger Deutscher 2012 und 2021 eine Olympiamedaille im Einzel gewonnen hat – jeweils Bronze –, stand auch schon bei einem von der TSG organisierten Turnier in Ahlten an der Platte. „Er hat bei uns vor Jahren seine erste Landesschülermeisterschaft gewonnen“, erzählt Hebbelmann stolz.

Von Katja Eggers