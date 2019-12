Sievershausen

Im Sportheim am Schmiedeweg sind am Sonnabend die Pfeile geflogen. Der TSV 03 Sievershausen hatte erstmals zu einem Dartturnier eingeladen. 32 Teilnehmer im Alter von 14 bis 60 Jahren machten mit, darunter sowohl Fortgeschrittene als auch Anfänger.

„Darts ist derzeit voll im Trend“, sagte TSV-Chef Jörg Schwieger, der die Idee zu dem Turnier gehabt hat. Der Verein knüpfte mit der Veranstaltung an den aktuellen Hype an und ließ sein Turnier ganz bewusst parallel zur Dartsweltmeisterschaft in London über die Bühne gehen. Obendrein war die Veranstaltung aber auch eine Art Testballon. Denn der TSV wollte damit auch überprüfen, wie das Angebot in Sievershausen angenommen wird.

Thomas Schimski konzentriert sich auf seinen nächsten Wurf. Quelle: Katja Eggers

Schwieger: „Die Nachfrage ist da“

Mit der Resonanz war Schwieger bei der Premiere denn auch zufrieden. „Die Nachfrage ist da“, sagte er. Ab Januar möchte der TSV daher regelmäßig Darts anbieten und darüber hinaus sogar eine eigene Dartsparte einrichten. Zwei Scheiben wurden dafür bereits angeschafft. „Wir wollen uns als Sportverein weiterentwickeln und nehmen daher auch immer wieder Trendsportarten ins Programm“, sagte der TSV-Chef.

Sarah Pröve zieht nach ihrem Wurf die Pfeile aus der Scheibe. Quelle: Katja Eggers

Beim Turnier konnten die Teilnehmer ankreuzen, wie oft sie ein solches Angebot nutzen würden. Sarah Pröve kann sich beispielsweise vorstellen, einmal monatlich im Sportheim beim Dartsabend dabei zu sein. Dass der Verein erstmals ein Dartturnier anbot, freute sie sehr. „Ich mache aus Spaß mit“, sagte Pröve. Beim Turnier trat die Sievershäuserin unter anderem gegen ihren Nachbarn Jochen David an.

So sieht der Pokal für den Turniersieger aus. Quelle: Katja Eggers

Ein Pokal für den Sieger

In der Vorrunde gingen die Teilnehmer in acht Vierergruppen an den Start. Die beiden besten jeder Gruppe kamen in die nächste Runde. Bis zum Finale ging es im K.o.-System weiter, eine Trostrunde wurde ebenfalls ausgespielt. Für den Sieger des Turniers gab es einen schmucken Pokal. In Anlehnung an die Dartsweltmeisterschaft im Londoner Alexander Palace, dem sogenannten Ally Pally, liefen einige Teilnehmer in bunten Kostümen auf.

Lesen Sie auch

Von Katja Eggers