Großer Jubel beim TSV Germania Arpke: Mit seinem ehrgeizigen, höchst erfolgreichen und von Jugendlichen betreuten Nachmittagsangebot an Grundschulen hat der Verein den Sportpreis 2019 der Region Hannover gewonnen. Das Preisgeld: 5000 Euro für die Vereinskasse. Die Jury nennt das Projekt des etwa 930 Mitglieder zählenden Vereins, bei dem es auch um den Erwerb des Sportabzeichens geht, ein „tolles Kooperationsprojekt“. Denn der Sportpreis der Region wird nicht allein für sportliche Leistungen, sondern insbesondere für soziales Engagement vergeben.

Beim TSV Germania Arpke sieht das so aus: Jugendliche aus dem Verein organisieren an den Grundschulen in Arpke und Immensen jeweils einen Sportabzeichentag im Jahr und bereiten die Kinder auch darauf vor. Denn jahrelang stand das Sportabzeichen in den beiden Schulen nicht auf dem Stundenplan. Im vergangenen Jahr waren jedoch rund 100 Mädchen und Jungen in Arpke und etwa 80 in Immensen beim Sportabzeichentag dabei – betreut von den Teenagern aus dem TSV Germania.

Sechs Vereine in der Endauswahl

Das ist nach Ansicht der Fachleute aus Regionssportbund, Politik, Verwaltung und Medien, die in der Jury sitzen, den Sportpreis 2019 der Region wert. 19 Vereine hatten sich dafür beworben, sechs wurden für die Endauswahl nominiert und zur Siegerehrung eingeladen, darunter auch der FC Lehrte mit seinem Kindergarten-Fußballcup. Am Ende rückten neben den Arpkern auch der Deutsche Alpenverein, Sektion Hannover und der TSV Neustadt mit auf das Siegertreppchen. Insgesamt wurde ein Preisgeld von 10.000 Euro vergeben.

Das Engagement des TSV Arpke habe die Jury auch deswegen überzeugt, weil sich das Engagement durch den Alltag ziehe. Die zwölf bis 15 Jahre alten Sportassistenten, die sich um die Kinder kümmern, sind regelmäßig zu Gast in der Grundschule Arpke. Und zwar im Rahmen der TSV-AG, was als Abkürzung steht für „Turnen und Spaß vereint an der Arpke Grundschule“. Dabei handelt es sich um ein Nachmittagsangebot des Vereins.

„Es ist cool, sich als Jugendlicher zu engagieren“

„Als Dorfverein ohne hauptberufliche Übungsleiter ist es sehr schwer, ein verlässliches Angebot an der Schule zu ermöglichen, da unsere Übungsleiter alle berufstätig sind“, sagte TSV-Vorsitzender Sebastian Kobbe bei der Preisverleihung. Die Jugendlichen würden von ihren eigenen Schulen freigestellt, um die Aufgabe in der AG erledigen zu können. „Die Grundschüler sehen schon früh, dass es cool ist, sich als Jugendlicher zu engagieren, und sie verbinden früh positive Sporterlebnisse mit unserem Verein“, meint Kobbe.

„Wenn von Sport die Rede ist, geht es oft nur um Leistung, dabei sind Spaß und das Miteinander eigentlich viel wichtiger“, betonte Regionspräsident Hauke Jagau bei der Verleihung des Sportpreises. Die Region zeichne daher gern solche Vereine aus, die „Räume schaffen für Freundschaften, Integration und gemeinsames Erleben.“ Ulf-Birger Franz, Dezernent für Wirtschaft, Verkehr und Bildung, der die Preise übergab, sieht im Sportabzeichenprojekt des TSV Arpke indes „ein gutes Vorbild für andere Grundschulen und Vereine“. Von derartigen Kooperationen profitierten alle Beteiligten.

