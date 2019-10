Arpke

Rolf Arnhold ist richtig zufrieden. „Wir sind regelrecht erschlagen von der großen finanziellen Hilfe“, sagt der Fußball-Spartenleiter des TSV Germania Arpke. Denn was sich im vergangenen Jahr im Dorf abspielte, ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit. 10.500 Euro kamen bei einer Spendensammlung und mehreren Benefizaktionen zusammen. Geld, das die Arpker Fußballer brauchten, um endlich modernes Flutlicht auf ihren B-Platz hinter dem Vereinsheim an der Straße Am Waldbad installieren zu können. Am Mittwochabend ist die neue Beleuchtungsanlage offiziell in Betrieb gegangen – mit Spielen der jüngsten Jugendmannschaften und einem Turnier der Herren-Mannschaften sowie der A-Jugend der Jugendspielgemeinschaft Immensen-Sievershausen-Arpke.

Diesem großen Moment für Arpkes Fußballer war ein etwa vierjähriges Ringen um die Flutlichtstrahler vorausgegangen. 2015 habe man erstmals versucht, bei der Stadt Lehrte Gehör zu finden. Es müsse modernes, energiesparendes Flutlicht am B-Platz her, allein schon wegen des horrenden Stromverbrauchs der alten 1000-Watt-Strahler an den acht Masten rings um das Feld.

Fußballer nehmen die Sache selbst in die Hand

Da sich daraufhin nichts Entscheidendes tat, nahmen die Arpker Fußballer – ihre Abteilung im TSV zählt derzeit rund 330 Mitglieder – die Sache selbst in die Hand. Die Spendensammlung startete, es gab dabei unter anderem Unterstützung durch eine Aktion beim örtlichen Edeka-Markt. Und auch beim Weihnachtsmarkt wurde für das Projekt der Fußballer Geld gesammelt.

Darüber hinaus gelang es den TSVern, Die Sache kostengünstig zu gestalten. Ein Vereinsmitglied, das in der Elektrobranche tätig ist, brachte Fachwissen ein und sorgte für günstige Konditionen beim Einkauf der Strahler und der Traversen, die zur Installation an den Masten dienen. Anschließend wurde allerhand in Eigenarbeit erledigt. Trotzdem seien allein 700 Euro für die neuen Strahler drauf gegangen, rechnet Arnhold vor.

Spende an die Stadt Lehrte

Die gesamte neue Lichtanlage deklarierte der TSV dann als Spende an die Stadt Lehrte. Anders wäre die Installation an öffentlichem Eigentum nicht möglich gewesen. Arnhold dankt nun alles Spendern. Alle Sorgen ist der Spartenleiter aber noch längst nicht los. „Die Drainage an unserem A-Platz ist kaputt, da müssen wir dringend etwas tun“, sagt er. Wenn es stark regne, müssten immer wieder Training oder Spiele abgesetzt werden.

Von Achim Gückel