Sievershausen

Die Inzidenzwerte gehen herunter, in den meisten Sportvereinen fährt der Trainingsbetrieb in diesen Tagen wieder hoch. Beim TSV Sievershausen ist das umfangreiche Sportangebot in der Walter-Kolb-Turnhalle bereits angelaufen. „Wir haben die Corona-Pause genutzt, um unser Sportangebot neu aufzustellen und hoffen, damit Corona bald vergessen zu machen,“ sagt Vorsitzender Jörg Schwieger. „Insbesondere im Kinder- und Gesundheitssport haben wir das Angebot ausgeweitet, um die starke Nachfrage in diesen Bereichen zu erfüllen.“

Neben dem Eltern-Kind-Turnen und dem Kinder- und Mädchenturnen gibt es für Kids in Sievershausen nun zusätzlich Angebote in Selbstverteidigung und Hip-Hop. Nach den Sommerferien startet außerdem eine Ballspielgruppe für Kinder von vier bis sechs Jahren.

Gesundheitssport zum Frühstück

Im Bereich Gesundheitssport hat der TSV bisher Übungsstunden für Frauen und eine gemischte Gruppe angeboten. Zusätzlich gab es auch Body-Workout, Zumba, Präventive Wirbelsäulengymnastik und Yoga. „Zunehmend wurde auch Gesundheitssport in den Vormittagsstunden angefragt, sodass wir jetzt jeweils eine Stunde Sportliches Gedächtnistraining und Gesundheitssport zum Frühstück zusätzlich dabei haben“, beschreibt Schwieger die Ausweitung der Übungsstunden.

Stolz ist der Vorsitzende auch darauf, dass nun Reha-Sport in der Walter-Kolb-Turnhalle ausgeübt werden kann. Der Sievershäuser Sportverein ist dazu vom Behindertensportverband Niedersachsen zertifiziert worden. Neu ist auch die Babymassage für die jüngsten TSV-Mitglieder, die zunächst allerdings nur online angeboten wird.

Corona-Tests sind nicht mehr nötig

Über alle Angebote und den genauen Starttermin jeder Übungsstunde informiert der TSV 03 Sievershausen auf seiner Homepage www.tsv03.de und per Aushang. Ein Corona-Test ist aktuell für die Ausübung der Sportangebote nicht erforderlich, eine Registrierung der Teilnehmenden aber weiterhin vorgeschrieben. Der TSV empfiehlt die Anmeldung per Luca-App, stellt aber auch Anmeldeformulare an den Sportstätten zur Verfügung.

Von Achim Gückel