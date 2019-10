Erneut ist ein Gewerbebetrieb in Lehrte-Hämelerwald von einem Einbruch betroffen worden. Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in eine Fahrschule in der Niedersachsenstraße eingedrungen und haben alles durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde und wie groß der Schaden ist, steht noch nicht fest.