Lehrte

Wenn ein neues Jahr beginnt, schlägt die Stunde der guten Vorsätze. Dabei sind ganz weit vorn: Abnehmen, Sport treiben, etwas für die Gesundheit tun. All das will auch Sonja König aus Lehrte. Doch sie will sich bei diesem Vorhaben auch einen Millionenpublikum präsentieren. Die 46-jährige Tätowiererin und zweifache Mutter bewirbt sich um einen Platz in der neuen Staffel der Abnehm-Show „ The Biggest Loser“ auf SAT.1. Am Sonntag, 3. Januar, gehört sie zu jenen 30 Menschen, die sich in einer Qualifikation um die 18 Plätze der Show bewerben, bei der die Kandidaten durch Sportprogramme und Ernährungsumstellung darum wetteifern, möglichst viel abzunehmen.

SAT.1 beziffert in einer Pressemitteilung das sogenannte Startgewicht der Lehrterin mit 126,3 Kilogramm. „Ich habe schon alles versucht und hatte auch Erfolge, ich habe es aber trotzdem nie geschafft, ein Normalgewicht zu erreichen“, wird König zitiert. Bei „ The Biggest Loser“ wolle sie nun mitmachten, weil ihre Gesundheit wegen des hohen Gewichts nicht die beste sei und sie unter dem metabolischen Syndrom leide. Sie schaffe es ohne Hilfe und Kontrolle einfach nicht abzunehmen. „In meinem Freundeskreis bin ich immer für alle da, aber nicht für mich selbst“, wird die 46-Jährige in der Mitteilung zitiert.

Anzeige

„65 Kilo wären unbeschreiblich“

Das Zielgewicht der Tätowiererin? „65 Kilo wären unbeschreiblich“, lautet ihr Wunsch. Dann könne sie endlich mal Wasserski oder Kitesurfen ausprobieren, was sie sich schon immer gewünscht habe, und mit ihren Kindern zum Klettern gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Das bedeutet, Sonja König müsste ihr Gewicht nahezu halbieren. „Meine Familie wäre stolz auf mich, wenn ich das hinkriegte“, meint sie.

Bei „ The Biggest Loser“ im vergangenen Jahr hatte der spätere Sieger tatsächlich eine enorme Reduktion seines Gewichts geschafft. Daniel Wittlake aus Springe nahm 104 Kilo (Startgewicht 203,8 Kilo) ab und strich die 50.000 Euro Prämie ein. Später allerdings legte er wieder auf mehr als 130 Kilo zu und startete erneut ein Abnehmprogramm. Eine wissenschaftliche Studie über das US-Pendant von „ The Biggest Loser“ weist aus, dass die untersuchten 14 Teilnehmer tatsächlich im Schnitt 58 Kilogramm abspeckten, in den sechs Jahren darauf aber durchschnittlich wieder 41 Kilo zunahmen.

Sie sind die Trainer bei der Abnehm-Show: Petra Arvela (von links), Christine Theiss und Ramin Abtin. Quelle: SAT.1 / Arya Shirazi

Bei „The Biggest Looser“ kämpfen die Kandidaten im Abnehm-Camp auf der griechischen Insel Naxos gegen ihre überzähligen Pfunde. Dabei werden sie von der früheren Weltmeisterin im Vollkontakt-Kickboxen, Christine Theiss, sowie weiteren Coaches durch schweißtreibende Wettkämpfe begleitet. Im vergangenen Jahr erlitt einer der Teilnehmer nach einer Fitnessübung einen Kreislaufkollaps. Er hatte aus Furcht, nicht genug abzunehmen, kaum noch etwas gegessen.

SAT.1 zeigt den Auftakt der 13. Staffel der Abnehm-Show „The Biggest Looser“ am Sonntag, 3. Januar, ab 16.30 Uhr. An den folgenden Sonntagen wird sie jeweils um 17.30 Uhr fortgesetzt.

Von Achim Gückel