Der Schulelternrat der Albert-Schweitzer-Grundschule ruft dazu auf, der Lehrter Tafel Lebensmittel zu spenden. Der erste Aufruf sei zwar erfolgreich gewesen, noch reichte das Essen aber nicht aus, um in der Osterwoche die unbedingt erforderlichen 150 bis 200 Tüten für Bedürftige zu füllen. Wie Marion Glaß als Leiterin der Tafel und Susanne Coufal namens des Schulelternrats berichten, mangelt es noch an Gemüsekonserven, Salz, Zucker, Reis, Margarine, Nudeln und H-Milch.

Bereits die erste Abgabeaktion zwischen Montag und Mittwoch vergangener Woche war ein Erfolg. Aus den Spenden konnten die freiwilligen Helfer etwa 60 Tüten mit haltbaren Lebensmitteln für den Sonderausgabetag bepacken. Die nächste Spendenmöglichkeit ist am Montag und Dienstag, 6. und 7. April, zwischen 10 und 12 Uhr bei der Lehrter Tafel an der Gartenstraße 6 in Lehrte. Außerdem werden im Rewe-Supermarkt am Südring in Lehrte Spenden gesammelt.

Tafel hat Ausgabe Mitte März vorerst beendet

Die Lehrter Tafel hatte Mitte März wegen der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise ihre Ausgabe geschlossen – auch um die ehrenamtlichen Mitarbeiter zu schützen. In dieser Notsituation sprang freiwillig der Schulelternrat der Albert-Schweitzer-Schule in die Bresche. Er setzte sich dafür ein, in einer für alle schwierigen Zeit die Lehrter Tafel weiter am Leben zu erhalten.

Der Appell bewegte offenbar viele Lehrter Bürger, einen Beitrag zur Linderung akuter Not zu leisten. Dazu Marion Glaß von der Tafel: „Jede auch noch so kleine Spende ist willkommen. Wir sagen allen schon jetzt danke.“ Wer Spenden abgeholt haben möchte sollte Susanne Coufal vom Elternrat unter Telefon (0160) 94613366 kontaktieren.

