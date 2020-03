Lehrte

Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf die Lebensmittelausgabe der Lehrter Tafel. Diese werde leider vorerst eingestellt, hat Tafelleiterin Marion Glaß am Sonntag mitgeteilt. Die Einrichtung an der Gartenstraße, von der in Lehrte 300 bedürftige Familien mit insgesamt rund 1000 Personen profitieren, soll bis zum 14. April, dem Tag nach dem Osterfest, geschlossen bleiben. Dieses sei aber nur eine vorläufige Angabe, meint Glaß. Man werde sich im Leitungsteam regelmäßig über die aktuelle Situation austauschen und schauen, ob dieser Termin möglicherweise vorgezogen oder auch nach hinten geschoben werden müsse. Man wolle flexibel bleiben, betont Glaß.

Die Entscheidung, die Lehrter Tafel vorerst dicht zu machen, sei schwer gefallen, betont die Tafelleiterin. Und sie diene nicht allein dem Schutz der Gäste, die an den Ausgabetagen mitunter dicht an dicht in den Räumen stehen. Im Fokus stehe auch die Gesundheit der Mitarbeiter. Diese gehören zu 90 Prozent der besonders gefährdeten Altersgruppe an, sind also über 50 Jahre alt oder haben eine gesundheitliche Vorbelastung, hat Glaß ermittelt. Zurzeit sind 85 Menschen ehrenamtlich für die Lehrter Tafel tätig, der älteste ist bereits weit über 80 Jahre.

Lebensmittelausgabe unter schwierigen Umständen

Am Sonnabend hatte die Tafel ihre vorerst letzte reguläre Lebensmittelausgabe gemacht – diese aber unter außergewöhnlichen Umständen. Vor dem Eintritt in die Räume an der Gartenstraße wurden die Gäste desinfiziert. In jedem der Räume durfte sich nur einer von ihnen aufhalten.

Die Mitarbeiter der Tafel stellen ab sofort und bis auf Weiteres auch ihre Sammlungen von Lebensmitteln bei den Supermärkten ein. Zurzeit sei das Lager an der Gartenstraße aber noch gut gefüllt, unter anderem mit vielen verderblichen Waren, sagt Glaß. Daher habe man sich zu zwei Sonderausgaben entschieden.

Zwei Ausgaben von „Sondertüten“

Am Dienstag, 17. März, ab 12 Uhr soll es an der Gartenstraße eine Ausgabe von sogenannten Sondertüten geben. Diese werden dann mit leicht verderblicher Ware, etwa Milchprodukte und Gemüse, gefüllt sein. Am Mittwoch, 18. März, ab 12 Uhr gibt es dann bei der Tafel Sondertüten mit haltbaren Lebensmitteln, zum Beispiel Konserven. Für beide Ausgabetage gelten aber besondere Regelungen: Die Abgabe der Tüten geschieht jeweils unter freiem Himmel, die Gäste müssen dabei erneut untereinander Abstand wahren.

Glaß betont, dass auch jene rund zehn Familien, für die man bisher einen Bringdienst organisiert hatte, ebenfalls noch einmal mit Lebensmitteln versorgt werden. Das geschehe bereits am Montag.

