Immensen

Eine Tanzparty mit Liveband und Verkleidung im Saal einer Gastwirtschaft ist von vorgestern? Nein, absolut nicht! Rund 350 junge Leute haben in Scheuers Hof in Immensen beim Sockenball der Junglandwirte Burgdorf eindrucksvoll den Gegenbeweis angetreten. Dabei wurde bis in die frühen Morgenstunden getanzt –bis quasi die Socken qualmten, sagt Andi Meyer von den Veranstaltern.

Die Party auf Socken ist eine alte Tradition, die früher von der Landjugend organisiert wurde. Entstanden ist sie so: Vor etlichen Jahren regnete es am Tag eines solchen Fests in Strömen, und die Gäste zogen ihre nassen Schuhe am Saaleingang aus. Das blieb dann so. Heute kommen noch fantasievolle Kostüme hinzu. In Scheuers Hof war jetzt sogar die Mehrzahl der Gäste verkleidet. Mit schlicht einfarbigen oder weißen Tennissocken kommen allerdings nur noch die wenigsten. Farbenfrohe Ringelsocken und solche mit Anti-Rutsch-Noppen oder fröhlichen Motiven sind ebenso zu sehen wie dicke Selbstgestrickte.

Junglandwirte organisieren nicht nur Partys

Die Junglandwirte sind indes sehr zufrieden mit dem enormen Andrang bei ihrer Party. „Die Gäste haben sich mittlerweile daran gewöhnt, ohne Schuhe zu feiern, und die Party ist zu einem Highlight in der Umgebung geworden“, meint Meyer. Die Junglandwirte, die in den vergangenen Jahren immer mehr junge Mitstreiter gefunden hätten, seien jedenfalls mit der Feier sehr zufrieden.

Meyer betont, dass die Junglandwirte nicht nur Feiern wie den Sockenball und die Grüne Party organisieren, sondern auch Vortragsabende. Der nächste findet am Dienstag, 11. Februar, ab 19 Uhr im Gasthaus Scheuers Hof in Immensen statt. Dort geht es dann um die Ausweisung sogenannter roter Gebiete.

Lesen Sie auch

Von Achim Gückel