Lehrte

Der Hobbykunstbasar des Tanzkreises im Fachwerkhaus Lehrte gehört alle zwei Jahre zum Advent in Lehrte. Turnusgemäß wäre er im vergangenen Jahr dran gewesen. „Aber damals war daran gar nicht zu denken“, sagte der Vorsitzende Rainer Jahns. Und so lud der Tanzkreis an diesem Sonntag zum Nachholtermin in den Stadtpark.

Termin stand auf der Kippe

Aber auch dieser Termin stand auf der Kippe: „Natürlich haben wir darüber nachgedacht, auch in diesem Jahr abzusagen“, meinte Jahns angesichts der derzeit dramatisch steigenden Corona-Zahlen. Aber der Basar sei von vornherein als 2-G-Veranstaltung, also nur für Geimpfte und Genesene, geplant gewesen. Und so wurde jeder Besucher, jede Besucherin am Eingang zum Gelände penibel um die entsprechenden Nachweise gebeten. Ohne diese und den kontrollierenden Blick auf den Personalausweis kam man nicht hinein. Mitunter führte die strenge Kontrolle sogar zur Bildung einer Warteschlange.

Im Saal selbst herrschte durchgehend Maskenpflicht. Die kulinarischen Angebote wie Kaffee und Kuchen wurden nach draußen verlegt, da im Fachwerkhaus sonst die Abstände nicht hätten eingehalten werden können.

Die kulinarischen Angebote können die Gäste des Hobbykunstbasars nur vor der Tür genießen. Quelle: Michael Schütz

Zu den Heißgetränken zog es auch Karin Taulien und Ute Peters, aber nicht bevor Mutter und Tochter sich in der Ausstellung umgeschaut hatten. „Wir sind auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken für die Kinder“, erklärte Peters. Selbstgemachte Mützen etwa könne sie sich gut vorstellen.

Stände werden vom Tanzkreis bestückt

Der Basar wird traditionell von den Mitgliedern des Tanzkreises bestückt. „Im Lockdown hatten viele Zeit, zu basteln“, meinte Tanzkreis-Vorsitzender und Organisator Jahns. Auch Schatzmeisterin Claudia Schulze präsentierte ihre überwiegend selbst gemachte Weihnachtsdeko. Sie habe viele Naturmaterialien verwendet. „Das ist ja im Moment in Mode.“

Claudia Schulze setzt bei ihren Arbeiten auf Naturmaterialien. Quelle: Michael Schütz

Viel Lob für Hilfsfonds der Stadt

Im letzten Jahr habe ihr der Basar durchaus gefehlt, gab sie zu. Und eines bedauerte sie besonders: „Tanzen dürfen wir immer noch nicht.“

Durch die Absage des Basars im vergangenen Jahr habe der Tanzkreis durchaus finanzielle Verluste erlitten, erklärte Jahns. „Da hat Geld gefehlt.“ Dabei lobte er die Stadt: „Durch den Hilfsfond, den die Stadt aufgelegt hat, haben wir das einigermaßen ausgleichen können.“

Von Michael Schütz