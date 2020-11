Lehrte

Zwei 61 und eine 49 Jahre alte Kundinnen des Aldi-Markts an der Iltener Straße sind am Donnerstag Opfer eines Taschendiebs geworden. Nach Angaben der Polizei griff sich der Unbekannte in beiden Fällen unbemerkt die Geldbörsen seiner Opfer. Die Frauen bemerkten der Verlust erst, als sie schon an der Kasse standen.

Die Taten spielten sich am späten Vormittag sowie am Nachmittag ab. Eine Passantin fand eines der entwendeten Portemonnaies später in einem Mülleimer an der Poststraße wieder. Das Bargeld, laut Polizei mehrere Hundert Euro, hatte der Dieb an sich genommen. Jetzt hofft die Polizei darauf, dass Augenzeugen der Diebstähle im Supermarkt Hinweise geben können. Das Kommissariat ist unter Telefon (05132) 8270 zu erreichen.

Von Achim Gückel