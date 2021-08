Lehrte

Der Aldi-Supermarkt an der Iltener Straße sowie das ABC-Schuhcenter an der Zuckerpassage sind an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Schauplätze für Taschendiebstähle gewesen. In beiden Fällen büßten die Opfer ihre Geldbörsen ein. Über die genaue Höhe der Beute gibt es keine Angaben.

Der Vorfall bei Aldi spielte sich laut Polizeiangaben am Donnerstag vergangener Woche zwischen 12.30 und 13 Uhr ab. Opfer war dabei ein 77-Jähriger. Im Schuhladen bestahl der unbekannte Täter eine 64 Jahre alte Frau, während diese mit der Anprobe beschäftigt war und dabei ihre Handtasche nicht im Blick hatte.

Eine Beschreibung der möglichen Täter gibt es nicht. Ein Zusammenhang zwischen beiden Taschendiebstählen ist nach Einschätzung der Polizei ebenfalls nicht erkennbar.

Von Achim Gückel