Spezielle Umstände erfordern besondere Aktionen: Unter diesem Motto hat das Team Jugendarbeit um Stadtjugendpflegerin Tara Esdaile eine Alternative zur gewohnten Eröffnungsveranstaltung der Feriencard auf die Beine gestellt. Statt der sonst üblichen Poolparty im Freibad gibt es zusätzlich zu allen Angeboten der Feriencard ab Donnerstag, 16. Juli, das Programm „ Lehrte On Tour“.

Jugendliche, Kinder und Familien werden dabei auf große Radrundfahrt durch die Kernstadt und einige Ortsteile geschickt. An jeder Jugendeinrichtung sind Buchstaben zu finden, die sich am Ende zu einem Lösungswort zusammensetzen lassen. Wer möchte, kann damit an einer Verlosung teilnehmen und zum Ende der Sommerferien tolle Preise gewinnen.

Route führt vorbei an allen Jugendeinrichtungen

Die Fahrrad-Route und den Zettel zum Eintragen der Lösungen gibt es ab dem 16. Juli zum Download auf der Internetseite der Stadt Lehrte unter www.lehrte.de/kinder-und-jugendarbeit.html. Die Teilnehmer können die Route individuell planen und entweder an einem Tag abfahren oder daraus viele kleine Einzelausflüge machen.

Darüber hinaus gibt es am Donnerstag, 16. Juli, als Auftaktveranstaltung zusätzlich zwischen 14 und 18 Uhr an jeder Jugendeinrichtung unterschiedliche Aktions-Highlights, die zum Vorbeischauen und Mitmachen einladen.

Slackline und Seifenblasen: Zum Auftakt gibt es viele Aktionen

In der Kernstadt darf am Jugendzentrum Süd (Juze) sportliches und handwerkliches Geschick unter Beweis gestellt werden. Am Jugendhaus Nord (Juno) geht es mit Torwandschießen im Bolzkäfig und Bottleflip-Contest weiter. Am Jugendtreff Ahlten entstehen Monsterseifenblasen. Der Weg führt dann weiter zum Jugendkeller in Steinwedel zum Spielen und zum Balancieren auf der Slackline.

Im Jugendraum Immensen gibt es ein Vier-gewinnt-Spiel der Superlative, rund um den Jugendtreff Hinterhof in Arpke wird Discgolf gespielt. Im Jugendzentrum JuZ in Hämelerwald geht es hoch hinaus beim Klettern. Und schließlich besteht die Möglichkeit, sich in Sievershausen mit einem selbst gestalteten Button eine Erinnerung an diesen sicherlich denkwürdigen Start in die Sommerferien zu schaffen.

Von Katja Eggers