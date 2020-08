Lehrte

Das Team Jugendarbeit der Stadt Lehrte setzt seine Tour durch die Lehrter Jugendeinrichtungen fort. Stadtjugendpflegerin Tara Esdaile und ihr Team bauen an fünf Orten dann wieder ihr mobiles Wohnzimmer auf und bieten den Jugendlichen einen Raum zum gemeinsamen Treffen und Chillen. Das Angebot findet jeweils von 15 bis 18 Uhr umsonst und draußen statt, das Team hat allerlei Spiele und andere spannende Dingen zur aktiven Freizeitgestaltung im Gepäck.

Darüber hinaus nehmen sich die Mitarbeiter Zeit für Gespräche und haben ein offenes Ohr für alles, was die Jugend in Zeiten von Corona bewegt. Neu ist, dass mit der aktuellen Corona-Verordnung die alte Teilnahmebeschränkung wegfällt und das Team Jugendarbeit somit auch größere Gruppen erlaubt, maximal sind gleichzeitig 50 Personen gestattet.

Anzeige

Team tourt durch fünf Einrichtungen

Die Tour startet am Freitag, 14. August, im Jugendtreff Jutah an der Pfarrstraße 5 in Ahlten. Am Dienstag, 18. August, ist das Team im Jugendzentrum Hämelerwald, Am Hainwald 10a, zu Gast. Im Jugendkeller Steinwedel, Ramhorster Straße 21, kehren die Mitarbeiter am Mittwoch, 19. August, ein. Am Donnerstag, 20. August, gibt es an der Friedrichstraße 9A mobile Jugendarbeit. Die Tour endet am Dienstag, 25. August, am Jugendraum Immensen an der Lehrter Straße 7.

Weitere HAZ+ Artikel

Weitere Termine können spontan hinzukommen, so dass sich ein Blick auf die Homepage der Stadt Lehrte www.lehrte.de lohnt, um tagesaktuell informiert zu sein. Die Termine werden zudem auf den Internetseiten der Jugendeinrichtungen bekannt gegeben.

Von Katja Eggers