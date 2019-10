Lehrte

Ein technischer Defekt in einem Kühlschrank ist der Auslöser für das verheerende Feuer in einer Laube der Kleingartenkolonie Dornröschen am Sonnabend gewesen. Zu diesem Schluss sind die Brandermittler der Polizei gekommen, die sich die zerstörte Laube am Montagvormittag angesehen haben. Sie schätzen den Schaden an dem Gebäude und der Einrichtung auf etwa 15.000 Euro.

Das Feuer war am frühen Nachmittag ausgebrochen. Der Besitzer der Laube hatte zunächst noch mehrere Gasflaschen aus dem Gefahrenbereich geschafft und dann versucht, selbst zu löschen. Das gelang ihm nicht. Auch die Feuerwehr konnte es nicht verhindern, dass die Laube, die mitten in der Dornröschen-Kolonie liegt, weitgehend zerstört wurde.

Feuerwehr : Wir haben wertvolle Zeit verloren

Die Feuerwehr übte anschließend Kritik. Ein Teil der Einsatzkräfte habe wertvolle Zeit verloren, weil er am westlichen Zugang zur Kolonie in Verlängerung der Europastraße auf zwei einbetonierte Absperrpfosten getroffen sei, hieß es. Diese hatten sich nicht wie üblich mit einem Universalschlüssel abnehmen lassen. Die Einsatzkräfte beseitigten die Pfosten mit einer Hydraulikschere. Sprecher Benjamin Rüger nannte die einbetonierten Pfosten später „ein Unding“.

Keine offizielle Zufahrt: Der westliche Zugang zum Kleingartengelände. Quelle: Achim Gückel

Günther Kellner, Vorsitzender des Kleingartenvereins Dornröschen, möchte diese Kritik nicht stehen lassen. Der westliche Zugang sei kein öffentlicher Weg, sagt er. Man habe ihn nur geschaffen, um den Zugang für Kleingärtner leichter zu machen und einen Durchgang durch das Gelände zu schaffen. Das sei sinnvoll für Spaziergänger wie für Vereinsmitglieder.

Hier haben die Feuerwehrleute den einbetonierten Sperrpfosten abgeschnitten. Quelle: Achim Gückel

Früher seien die Pfosten auch noch zu demontieren gewesen, betont Kellner. Weil sie immer wieder kaputt gefahren worden seien, habe man sie aber einbetoniert – und das sei so auch genehmigt. Grundsätzlich sei dieser Zugang daher nur für Fußgänger und Radler gedacht. Die offiziellen Zufahrten auf das Gartengelände führten über die Tiefe Straße und den Eisenbahnlängsweg. Einen Vorwurf wolle er der Feuerwehr jedoch nicht machen, meint Kellner.

Die Sperrpfosten am Haupteingang zur Kolonie können mit einem Universalschlüssel beseitigt werden. Quelle: Achim Gückel

Feuerwehrsprecher Rüger spricht indes davon, dass an jenem Sonnabennachmittag „Gefahr im Verzug“ gewesen sei. Die Feuerwehr nutze stets die für sie günstigsten bekannten Zufahrten zu einem Brandherd. Die Fahrzeuge seien im Übrigen von zwei Seiten auf das Kleingartengelände angerückt – über die Tiefe Straße und, mit Verzögerung, über den westlichen Zugang. Die einbetonierten Sperrpfosten abzutrennen, sei die einzig vernünftige Option gewesen. „Wenn wir zum Brandherd müssen, dann müssen wir da halt hin.“

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr in Lehrte lesen Sie hier im Polizeiticker.

Von Achim Gückel