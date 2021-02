Lehrte

Frauen sollen zum Telefonhörer greifen. Dazu lädt Lehrtes Gleichstellungsbeauftragte Freya Markowis anlässlich des Internationalen Frauentages am Montag, 8. März, ein. „Neue Kontakte zu knüpfen fällt derzeit ja alles andere als leicht, und mancher Frau fehlt die passende Gesprächspartnerin“, erklärt Markowis. Damit Frauen aus Lehrte sich auch in Pandemiezeiten coronakonform kennenlernen und miteinander reden können, bittet die Gleichstellungsbeauftragte zur Telefonaktion „Gespräche am Frauentag“.

Frauen, die teilnehmen möchten, können sich online oder postalisch anmelden und werden von Markowis dann einander zugeordnet. Auf einem Anmeldebogen müssen sie vorher nicht nur ihre Kontaktdaten mitteilen, sondern sich auch für eine von zwei festgelegten Uhrzeiten entscheiden: Die Telefongespräche sind am Weltfrauentag entweder um 10 Uhr oder um 19.30 Uhr möglich.

Vielleicht entstehen Freundschaften

Die Teilnehmerinnen können sich dann telefonisch kennenlernen und sich über Themen austauschen, die sie im Vorfeld auf dem Anmeldebogen angekreuzt haben. Unter anderem haben die Frauen die Möglichkeit, über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Kunst und Kultur, Ausflugsziele in und um Lehrte, den Internationalen Frauentag und das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum zu sprechen. Aber auch heutiger Feminismus, Queer-Feminismus und die Bewegung Body Positivity, die sich für die Abschaffung unrealistischer und diskriminierender Schönheitsideale einsetzt, sind mögliche Gesprächsthemen.

„Was aus den Gesprächen erwächst, liegt an den Frauen selber“, betont Markowis. Vielleicht ergebe sich dadurch mehr, vielleicht entstehe eine Freundschaft oder Vernetzung oder möglicherweise eine neue Idee, welche Aktionen für Frauen in Lehrte künftig durchgeführt werden könnten. „Vielleicht tauschen sich die Frauen aber auch einfach nur aus“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte. Frauen, die an der Telefonaktion teilnehmen möchten, können sich bis Donnerstag, 4. März, bei Markowis anmelden. Der PDF-Bogen dafür ist im Internet auf www.lehrte.de/gleichstellung abrufbar.

Am 8. März wird über die Telefongespräche hinaus das Rathaus um 11 Uhr mit der Fahne zum internationalen Frauentag beflaggt. Eine begleitende Aktion gibt es wegen der Pandemiesituation in diesem Jahr aber nicht.

Von Katja Eggers