Wenige Gespräche und Treffen mit Mitmenschen, viele unschöne Nachrichten. Die Situation in der Corona-Pandemie drückt vielen Menschen aufs Gemüt. Um einen Gegenpol zu setzen, bieten die Markus- und Matthäuskirchengemeinde in Lehrte unter dem Motto „Bei Anruf gute Gedanken“ jetzt Telefonandachten an.