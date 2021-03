Hämelerwald

Was nützt eine Tempoanzeige, die Raser bremsen soll, wenn sie nicht funktioniert? Diese Frage brennt in Hämelerwald nicht nur dem stellvertretenden Ortsbürgermeister Thomas Schorn (FDP) unter den Nägeln. Die Tafel am südlichen Ortseingang ist schon seit Monaten defekt und nach Angaben der Stadt Lehrte auch nicht mehr zu reparieren. Weil das so ist und die jahrelangen Debatten um eine Verkehrsberuhigung an der besagten Stelle noch nicht zu einem Ergebnis geführt haben, hat Schorn unlängst sogar selbst Tempomessungen gemacht – mit einem sehr unschönen Ergebnis.

Jetzt weist der Liberale noch einmal nachdrücklich auf das Dauerthema hin. Denn unlängst hatte der Rat der Stadt beschlossen, fünf mobile Displays zur Verkehrsüberwachung anzuschaffen, die mit einem Smiley anzeigen, wenn der Autofahrer das Tempolimit einhält, und ein trauriges Gesicht allen Temposünder zeigt. Sievershausen soll zudem schon bald eine festinstallierte Tempoanzeige am Ortsausgang Richtung Vöhrum bekommen.

Nichts geht mehr: Die Tempoanzeige am südlichen Ortseingang von Hämelerwald ist seit etlichen Monaten defekt. Quelle: Achim Gückel

All das findet Schorn „positiv und erfreulich“. Dass die Geschwindigkeitsanzeige am südlichen Hämelerwalder Ortsrand aber schon seit mehr als einem Jahr defekt sei, wurmt ihn enorm. Trotz mehrfacher Hinweise an die Stadt verrotte die Anlage nun, ihr Mast sei schon ein paar Mal verdreht gewesen, die Anzeigetafel habe einen Riss. Immer wieder sei auch im Ortsrat über den Missstand gesprochen worden, sagt der Vize-Ortsbürgermeister.

Im Sommer soll eine neue Tempoanzeige kommen

Stadtsprecher Fabian Nolting erläutert nun sogar, dass eine Reparatur der etwa 15 Jahre alten Tempoanzeige nicht mehr lohnt. Die LED-Anzeige sei verblasst, das gesamte Gerät abgängig. Aber noch vor dem Sommer werde die Stadt für Ersatz sorgen, kündigt er an.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Hämelerwald wird schon seit Jahren darüber diskutiert, wie man den südlichen Ortseingang mit der schnurgeraden Einfahrt der Landesstraße entschärfen könnte. Ein Kreisel sei zu teuer und habe dort nicht genug Platz, wurde ermittelt. Eine Verschwenkung der Fahrbahn wäre vielleicht möglich, doch der Ortsrat ist mit den bisherigen Erörterungen zu dem Thema absolut unzufrieden. Um die Sache endlich voranzubringen, hat der Rat erst kürzlich 30.000 Euro in den Haushalt für 2021 eingestellt – und zwar für eine Machbarkeitsstudie in Bezug auf den Ortseingang.

„Da sind Rennfahrer unterwegs“

Schorn hat unterdessen zu einem außergewöhnlichen Mittel gegriffen, um der Forderung aus Hämelerwald Nachdruck zu verleihen. Er hat sich ein Tempomessgerät angeschafft – „um Stichproben zu machen und einen genaueren Eindruck zu bekommen“, wie er sagt. Die Erkenntnisse, die der Hämelerwalder bereits im Herbst gewonnen hat, formuliert er drastisch: „Da sind Rennfahrer unterwegs!“ Und das steht in krassem Widerspruch zu früheren offiziellen Messungen, die keine außergewöhnlichen Probleme mit Rasern aufgezeigt hatten.

Nur etwa die Hälfte aller Verkehrsteilnehmer hätten sich am Ortseingang während der eine Stunde dauernden Stichprobe korrekt verhalten, sagt Schorn. Ein Lastwagen sei mit Tempo 85 in den Ort gebrettert, ein Auto sogar mit Tempo 118 – und dass, obwohl nur rund 100 Meter weiter im Ort ein Fußgängerüberweg ist, den Kinder auf dem Schulweg nutzen. Schorn fordert nun nicht nur, dass die defekte Tempoanzeige endlich ersetzt, sondern möglichst schnell auch ein Blitzer aufgestellt wird. Man müsse ja damit nicht warten, bis es zu schweren Unfällen komme.

Von Achim Gückel