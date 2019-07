Hämelerwald

Hausbesitzer in Hämelerwald sind am Freitagnachmittag Opfer eines Einbruchsversuchs geworden. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte hatten einer oder mehrere bislang Unbekannte versucht, in das Einfamilienhaus in der Straße Zur Wildtränke einzudringen. Dazu wollten die Diebe die rückwärtige Terrassentür aufhebeln – doch diese hielt den Werkzeugen stand. Gestohlen wurde nichts, der Schaden beträgt nach Schätzungen der Ermittler rund 200 Euro. Die Tat hat sich zwischen 15.30 und 19 Uhr zugetragen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 51 32) 82 70 bei der Polizei zu melden.

Von Oliver Kühn