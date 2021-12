Lehrte

In Lehrte ist heute ein neues Corona-Testzentrum an den Start gegangen – und zwar in einem Bus. Er parkt vor dem Edeka-Center Hohlfeld am Westring 5 und steht auch an den Weihnachtstagen zur Verfügung. Geöffnet ist der Testbus künftig von montags bis sonnabends von 7 bis 19 Uhr sowie sonntags von 9 bis 14 Uhr. An Heiligabend sind Tests von 8 bis 14 Uhr möglich sowie am ersten und zweiten Weihnachtstag jeweils von 9 bis 14 Uhr.

Organisiert wurde das rollende Testzentrum auf Initiative der Wählergemeinschaft „Wir für Lehrte“, betrieben wird es vom Sportverein FC Lehrte. Die Firma Grund hat dafür ein Fahrzeug kostenlos zur Verfügung gestellt. „Wir wollen gemeinsam etwas für Lehrte tun“, sagt Ratsherr Vural Bayindir von der Wählergemeinschaft. Denn gerade in Lehrtes südlichem Stadtgebiet habe es bislang noch keine Testmöglichkeit gegeben. Die Einnahmen aus den Tests sollen der Arbeit des Sportvereins zugutekommen.

Während der Testbus jetzt erst loslegt, hat das Impfzentrum der Region Hannover und des Malteser Hilfsdienstes in der Zuckerpassage schon viel Arbeit hinter sich gebracht, auch wenn der Andrang jetzt etwas nachlässt. Rund 2500 Menschen seien dort in den ersten zwei Wochen geimpft worden, berichtet die Lehrter Ratsfrau und Regionsabgeordnete Helga Laube-Hoffmann (SPD) nach einem Besuch.

Obst und Schokoweihnachtsmänner: Das mobile Impfteam freut sich über die kleine Anerkennung. Quelle: Privat

Dabei hatte sie mit ihren Parteifreunden, den beiden Ratsfraktionsvorsitzenden Maren Thomschke und Hans-Jürgen Licht, zwei Kisten Obst und einen Karton Weihnachtsmänner an das mobile Impfteam verschenkt. „Das ist ein Zeichen des Dankes und der Anerkennung für den unermüdlichen Einsatz und die gute Organisation“, sagt Laube-Hoffmann.

Schichtleiterin Rahsan von den Maltesern freute sich über die persönliche Wertschätzung: „Denn einige sind ehrenamtlich neben ihrem Hauptberuf dabei.“ Sie wünsche sich, dass noch mehr Menschen das Angebot einer Erst-Impfung annehmen. Auch Wolfgang Eisert, der eigentlich im Ruhestand ist und sich freiwillig als Impfarzt hat rekrutieren lassen, ist mit der Aktion rundum zufrieden: „Alles läuft perfekt.“

Von Oliver Kühn