Lehrte

Eine Familie, sechs Personen, jede von ihnen hat ihre eigene Gefühls- und Leidenswelt. Und über allen steht diese eine Frage: „Was ist passiert, wie konnte es nur so weit kommen mit uns?“ Das Theaterstück „Dinge, die ich sicher weiß“ von Andrew Bovell, das jetzt in einer Inszenierung des Eurostudios Landgraf im Kurt-Hirschfeld-Forum und unter der Regie von Adelheid Müther zu sehen war, ist nicht seicht und auch nichts für den Kulturgenuss im Vorbeigehen. Es hallt in seiner Vielschichtigkeit noch nach, wenn der Vorhang schon längst gefallen ist.

Denn wir erleben eine Familie in Aufruhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer fühlen sich hineinkatapultiert in jedes Einzelne der sechs Schicksale unter dem Nachnamen Price. Rosie, die jüngste Tochter (Helen Barke), eröffnet die Gefühlsachterbahn und erzählt dem Publikum ihre Geschichte von der Suche nach dem Leben und der Liebe. Enttäuscht, mit gebrochenem Herzen, kehrt sie zurück zu ihrem „Wohlfühlort Familie“.

Sie hat versucht, Erwachsen zu sein: Rosie (Helen Barke) und ihr Vater Bob (Christoph Tomanek) haben ein gutes Verhältnis zueinander. Quelle: Susanne Hanke

Auch Pip, die zweite Tochter (Nina Petri), befindet sich in einer Krise. Sie will ihren Mann und ihre Kinder verlassen, um sich beruflich zu verwirklichen. Mark, der älteste Sohn (Tilmar Kuhn), möchte hingegen künftig als Frau leben. Ben, der Jüngste (Maximilian von Mühlen), hat Geld veruntreut. Und schon treffen völlig gegensätzliche Erwartungshaltungen aufeinander. Es folgen Streit, Beleidigungen, Geschrei und gezielte verbale Verletzungen. Kraftausdrücke fliegen über die Bühne, der harmonische Rahmen ist gesprengt. Was bleibt, das sind Enttäuschung und Desillusionierung.

Dominierende Mutter, zurückhaltender Vater

Und was ist mit den Eltern? Fran, die Mutter (Maria Hartmann) dominiert in allen Szenen. Bob, der Vater (Christoph Tomanek), bleibt indes zurückhaltend. Die Aufstellung der Charakteren und deren klare Sprache ist eine Herausforderung an das Publikum, eigene Beobachtungen anzustellen. Sind nicht manchmal die dort auf der Bühne dargestellten Situationen auch ein Abbild der eigenen Familienwirklichkeit?

Die Mutter Fran (Maria Hartmann, links) liest den Brief der Tochter Pip (Nina Petri). Diese wiederum erzählt voller Gefühl, was sie darin geschrieben hat. Quelle: Susanne Hanke

Die Aufführung lebt auch von einem dramaturgischen Kniff: Um die Gefühlsverflechtungen genau skizzieren zu können, stehen die Protagonisten jeweils allein im Vordergrund. Besonders gelingt dies Fran, als sie still den Brief ihrer Tochter Pip liest, während diese im vorderen Teil der Bühne gleichzeitig den Inhalt des Briefs erzählt. Es ist berührend, wie Petri diese mit einem leisen Gesang, dem Lieblingslied der Mutter untermalt.

Es ist ein melancholischer, nachdrücklicher und mit leisem Humor verzierter Theaterabend im Kurt-Hirschfeld-Forum.

Von Susanne Hanke