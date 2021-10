Lehrte

Die stärkste Fraktion im Lehrter Rat, die der SPD, hat jetzt die wichtigsten personellen Weichen gestellt. Maren Thomschke und Hans-Jürgen Licht bleiben als Tandem an der Spitze. Ihnen stehen jeweils zwei Stellvetreterinnen und Stellvertreter zur Seite: Michael Clement aus Immensen, Thomas Diekmann aus Hämelerwald, Petra Drescher aus Sievershausen sowie Petra Wegener aus der Lehrter Kernstadt.

Die 39-jährige Thomschke und der 49-jährige Licht leben beide in der Kernstadt. Sie hatten die Führung der SPD-Fraktion vor etwa zwei Jahren von dem Aligser und langjährigen Vorsitzenden Bodo Wiechmann übernommen. Die Doppelspitze habe sich bewährt, hatten Thomschke und Licht im Wahlkampf in diesem Sommer stets betont. Die neue Fraktion sei „startklar“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit 14 Sitzen die stärkste Fraktion

Die SPD ist im 41-köpfigen Lehrter Rat mit 14 Personen vertreten, vier Frauen und zehn Männer. Damit stellen die Sozialdemokraten weiterhin die stärkste Fraktion vor der CDU mit zwölf Sitzen. Um weiterhin eine Mehrheitsgruppe formen zu können, müsste die SPD erneut zum Beispiel die Grünen (sechs Sitze) und die Linke (ein Sitz) an ihrer Seite haben.

„Unser Wahlziel haben wir erreicht, wir sind wieder die stärkste Fraktion“, sagt Thomschke. Das sei ein großer Vertrauensvorschuss. „In den nächsten Jahren werden wir uns voll auf die im Wahlkampf vertretenen Kernthemen konzentrieren“, versichert Licht. Konkret nennt er die Stärkung des Radverkehrs, die Gestaltung der Energiewende in Lehrte sowie die schon seit Jahren diskutierte und vorbereitete Neu- und Umgestaltung der Schulen. „Ganz aktuell wollen wir dafür sorgen, dass die umfangreichen Landesmittel zur Stärkung der Innenstädte auch bei uns in Lehrte ankommen und sinnvoll eingesetzt werden“, sagt Licht.

Forderung: Mit Projekten muss es vorangehen

Thomschke kritisiert indes, dass bei einigen Projekten in der Stadtverwaltung ein „Stau bei der Umsetzung“ entstanden sei. Ein ärgerliches Beispiel dafür seien die noch immer nicht sanierten Schultoiletten. „Hier muss es vorangehen, das werden wir energisch einfordern“, sagt die Sozialdemokratin.

Von Achim Gückel