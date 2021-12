Der Jungunternehmer Tim Göbel will schon bald am Waldsee in Lehrte-Hämelerwald eine Tiny-Hotel-Siedlung für den umweltbewussten Kurzurlaub im Mini-Ferienhaus eröffnen. Die Vorarbeiten dafür sind im Gang, im Frühsommer 2022 sollen die ersten Gäste kommen.